Investigan crimen de joven hallado en Molleturo

El cuerpo sin vida fue ingresado al Centro Forense de Cuenca. Se investiga el caso

El cuerpo de la víctima ingreso al Centro Forense de Cuenca donde se le practicará el autopista de ley para determinar la causa de muerte.

Un joven fue hallado sin vida en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme, en la zona de Tamarindo, provincia de Azuay, la tarde del lunes 12 de enero de 2026.

La víctima sería un joven de aproximadamente 22 años que aún no ha sido identificada. Según información policial el cuerpo presenta impactos de bala en el pecho y en la pierna. Además, el deseo habría ocurrido el domingo, 11 de enero de 2026.

Moradores alertaron el hecho

El hallazgo fue hecho en el kilómetro 102, a unos 300 metros de la vía principal, luego de una llamada de alerta que ingresó al Sistema Integrado de Emergencias ECU 911.

Información preliminar detalla que moradores de la comunidad Tamarindo, en la parroquia Molleturo de Cuenca, fueron quienes encontraron a la víctima y a través del teniente Político, Cristian Gutama se alertó a las autoridades competentes.

Hasta la zona llegó el personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) para recabar información del crimen. El cuerpo del joven fue traslado al Centro Forense de Cuenca para la autopista de ley y determinar la causa de muerte.

Seguridad en la provincia

Hay que recordar que en noviembre de 2025 se inauguró un portal de control de seguridad y una nueva UPC en el kilómetro 105 de la Vía Cuenca- Molleturo- El Empalme, en la misma comunidad de Tamarindo.

El portal y la UPC, se anunció, servirían para dotar de seguridad a la zona, controlar el ingreso de los ciudadanos con antecedentes penales a la provincia y evitar delitos en la carretera que conecta Azuaya con la provincia del Guayas.

Con el hallazgo de este joven sin vida, Azuay contabiliza tres muertes violentas en lo que va de 2026 y la segunda en Cuenca. Los otros hechos violentos ocurrieron el 2 de enero. Todos los casos se mantienen en investigación.

