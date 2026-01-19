Cuenca se vuelve polo inmobiliario: los proyectos que arrancan este 2026

Grupos nacionales invierten en proyectos de construcción y se desarrollarán durante el 2026

Cuenca se ha convertido en un destino predilecto para el turismo, pero también para la inversión inmobiliaria con la ejecución de grandes proyectos que se desarrollarán a lo largo de este 2026.

Henry Astudillo, presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca, explicó que el sector de la construcción inicia el 2026 con perspectivas favorables tras superar un 2024 adverso, año en el que “se registró una contracción del 7,8% debido principalmente a los cortes de energía”.

Cifras de crecimiento

Mientras que el 2025 marcó un efecto rebote; es decir, con un crecimiento del sector entre el 8% y el 10% a nivel nacional, mientras que Cuenca se ubicó por encima de ese promedio. Según estimaciones del gremio, basadas en la venta de materiales como acero y hormigón, el crecimiento local habría alcanzado el 14%.

El dinamismo del mercado, según Astudillo fue impulsado por varios factores clave. Entre ellos, la mayor liquidez del sistema bancario, la reducción de las tasas de interés activas y pasivas y el proyecto gubernamental Miti-Miti, que cuenta con un respaldo de alrededor de 600 millones de dólares, provenientes de 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y 100 millones de la CAF.

RELACIONADAS Lluvias dan un respiro a los ríos de Cuenca

A esto se suma el incremento de las remesas en cerca del 20%, que en el Azuay alcanzan aproximadamente 1.800 millones de dólares, recursos que se destinan en parte a terrenos, construcción y proyectos inmobiliarios. “La baja de las tasas y el fideicomiso dan tranquilidad a la inversión, porque los proyectos se planifican a dos o tres años y hoy existe respaldo financiero para al menos cuatro años”, explicó Astudillo.

El agremiado puntualizó que, bajo la premisa del crecimiento de la economía nacional de un 2%, el sector de la construcción podría expandirse entre un 3% y un 4%, “consolidando un crecimiento más sostenido tras el rebote del 2025”.

RELACIONADAS Rafael Correa arremete contra Daniel Noboa en convención de Revolución Ciudadana

En Cuenca, este escenario se refleja también en la inversión inmobiliaria, que pasó de representar el 9% de la oferta en 2019 al 28% en la actualidad, con tres proyectos de gran escala en ejecución que suman cerca de 40 millones de dólares. A ello se agregan inversiones en obra pública por alrededor de 112 millones de dólares, además de proyectos viales como la Cuenca–Molleturo, con 25 millones de dólares, y la Cuenca–Girón–Pasaje, con montos similares.

Fortalecer la inversión en obra pública

Este panorama es alentador para los profesionales locales, sin embargo, José Jaramillo, exsubsecretario del Ministerio de Obras Públicas, recalcó en observar una necesidad latente del sector.

La inversión en obras públicas, según cifras de la Cámara de la Construcción el 70% de los profesionales viven del desarrollo de proyectos públicos. “Mientras un grupo reducido —alrededor de 10 grandes consorcios— puede acceder al desarrollo inmobiliario privado, entre 2.000 y 3.000 constructores dependen casi exclusivamente de la obra pública y actualmente escasa”, sostuvo.

Proyectos importantes en Cuenca

En un recorrido realizado por EXPRESO por sectores como el centro, Puertas del Sol, Misicata, avenida Ordóñez Lasso, Zona Rosa entre otros lugares de la urbe morlaca se evidenció la ejecución de varios proyectos entre grandes, medianos y pequeños que se orientan hacia el desarrollo de departamentos, plazas comerciales y oficinas.

El auge del Airbnb, foco del Concejo Cantonal de Cuenca Leer más

David Flores, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Azuay (Acbir), sostuvo que uno de los cambios más visibles en el mercado inmobiliario cuencano es la llegada de desarrolladores nacionales y la apuesta por proyectos de uso mixto.

Entre los más relevantes se encuentra ‘La Maison’, desarrollado por Uribe Schwarzkopf, que se construye en la avenida Ordóñez Lasso, con una torre de aproximadamente 15 pisos destinados a vivienda.

Otro proyecto emblemático es Paseo Solano, impulsado por el Grupo Campana, ubicado en la avenida Solano. Esta iniciativa combina residencias, oficinas, comercio y servicios educativos bajo un concepto que rompe con el modelo tradicional de proyectos de un solo uso.

También la inversión local se destaca con los proyectos Aurum, de la constructora cuencana Ejeproy (ubicado en Zona Rosa) y se prevé la inauguración del Mall del Alto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!