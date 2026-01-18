"Drogo pelafustán": Esto le dijo Correa a Daniel Noboa en convención de RC

En medio del agradecimiento de Rafael Correa a Gabriela Rivadeneira hubo una referencia al último paro y al presidente Noboa

El máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, participó en la convención nacional del movimiento este 18 de enero de 2026. El exmandatario intervino de manera virtual y arremetió contra el presidente de la República, Daniel Noboa.

(NO TE PIERDAS: Luisa González en Manta: “Tiemblan cuando la Revolución Ciudadana se une”)

Gabriela Rivadeneira asumió la presidencia de RC

Durante la jornada, Gabriela Rivadeneira fue finalmente posesionada como nueva presidenta de la Revolución Ciudadana. En su discurso de cierre, hizo un llamado a la unidad y a la acción política. “Hoy lo único que tenemos que hacer es vencer, vencer, vencer”, afirmó, al tiempo que aseguró que el movimiento trabajará para recuperar “la mística y el alma” del país, en alusión a un proyecto político centrado —según sostuvo— en la justicia social, la seguridad y la dignidad humana.

Antes de ese pronunciamiento, Correa explicó el origen de la decisión de poner la conducción del movimiento en manos de Rivadeneira. “Gracias querida Gabriela por aceptar este desafío. Vuelves repleta de dignidad. Tu designación es solo un reconocimiento a tu capacidad y militancia”, expresó.

Gabriela Rivadeneira asume el timón del correísmo para intentar salir a flote Leer más

El exmandatario también hizo referencia a lo que calificó como persecución contra la ahora dirigente del correísmo. “Cuando encarcelaron a tu padre y Lenin Moreno salió en televisión nacional diciendo que era tu testaferro”, mencionó.

¿Qué dijo sobre Noboa?

La alusión a Daniel Noboa surgió también en el contexto de un elogio a Rivadeneira. Correa señaló que su designación como presidenta representaba un homenaje a su natal Otavalo y a la provincia de Imbabura. “Tierra heroica que puso los muertos en la protesta popular del pasado octubre y que sufrió la brutal represión del drogo pelafustán”.

La expresión “drogo pelafustán” no fue utilizada únicamente por Correa. La asambleísta correísta Mónica Palacios también recurrió a esa frase, esta vez plasmada en una camiseta que vistió durante la convención. La imagen fue difundida en sus redes sociales junto al mensaje: “Aunque no te guste drogo pelafustán, la convención va porque va”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!