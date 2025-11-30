Conaie busca información de los operativos que dejaron dos fallecidos en el paro

La Conaie presentó un recurso para forzar al Gobierno a que entregue datos de los operativos que dejaron víctimas en el paro

Ercilia Castañeda interpuso la acción de acceso a la información con la que la Conaie busca conocer detalles de los operativos en el paro.

Más de un mes después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) suspendió las movilizaciones, la organización acude a los tribunales para pedir que la justicia intervenga y autorice la entrega de la información sobre los operativos ejecutados por la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco del paro nacional, en los cuales se registraron los fallecimientos de Efraín Fuerez y José Guamán.

La Conaie informó que este lunes 1 de diciembre de 2025 está previsto que se desarrolle la audiencia de acción de acceso a la información para conocer detalles sobre los operativos policiales y militares

en los que se produjo la muerte de los dos ciudadanos, durante las protestas en Ibarra, con el objetivo de "conocer las razones, órdenes y criterios que guiaron la actuación estatal y verificar la existencia de responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza" de los uniformados y su cadena de mando.

La organización indígena delegó como su representante a su vicepresidenta, Ercilia Castañeda y en su petición señala que la información "no solo es relevante para la familia de las víctimas o para la Conaie, sino que involucra a la sociedad ecuatoriana al tratarse de la actuación de agentes del Estado en el contexto del ejercicio del derecho a la protesta".

La acción que presentó la Conaie está dirigida contra el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofreddo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, así como los comandantes de las fuerzas Terrestre, John Miño; Naval, Ricardo Unda y Aérea, Mauricio Salazar, con el fin de forzarlos a que entreguen la información.

Herrería solicitó diferir la audiencia

⭕ Para este lunes 1 de diciembre está fijada la audiencia de la Acción de Acceso a la Información Pública presentada por #CONAIE por verdad y justicia para #EfraínFuerez y #JoséGuamán. Pese al diferimiento solicitado por @Presidencia_Ec y @DefensaEc. ¡No más impunidad! pic.twitter.com/YVy5j3TUZl — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) November 29, 2025

El nuevo secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, solicitó el diferimiento de la audiencia, pero el defensor de la Conaie, Washington Andrade, se opuso.

Según la organización, la diligencia que se llevará a cabo evitará la impunidad en este caso, en donde dos familias han perdido a sus familiares por la represión en la protesta.

Ambos casos también generaron pronunciamientos de organismos internacionales de Derechos Humanos, quienes han solicitado a las autoridades ecuatorianas esclarecer los hechos.

