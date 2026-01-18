Convención de la Revolución Ciudadana: Rivadeneira fue recibida por miles en Manta

Un masivo y caluroso recibimiento marcó la llegada de Gabriela Rivadeneira, quien este domingo lidera la lista única para presidir la directiva nacional de la Revolución Ciudadana durante la convención desarrollada en la ciudad de Manta.

Pasadas las 10:30, la exasambleísta arribó al Coliseo Lorgio Pinargote, donde fue recibida entre aplausos por cerca de 4.000 simpatizantes que abarrotaron el complejo deportivo. Su ingreso desató una ovación colectiva que evidenció el respaldo de la militancia correísta a su postulación.

Te invitamos a leer | Marcela Aguiñaga va a la reelección: ¿qué dijo la prefecta sobre su futuro político?

Los asistentes le expresaron su apoyo con ramos de flores, afiches, besos y abrazos, en una muestra constante de afecto. En medio de ese ambiente festivo, Rivadeneira también se dio tiempo para atender los teléfonos de varios simpatizantes y tomarse selfies, gesto que fue celebrado por los presentes.

RELACIONADAS Gabriela Rivadeneira asume el timón del correísmo para intentar salir a flote

Miles de simpatizantes muestran su respaldo a la exasambleísta. Alejandro Giler

El recorrido hasta la tarima principal tomó alrededor de 20 minutos, debido a que, a cada paso, los militantes se detenían para expresarle su respaldo con frases como “¡Vamos, Gabriela!”, “Usted es la futura presidenta”, entre otros mensajes de apoyo.

Luisa González en convención del correísmo: "Aquí hay una lucha de clases" Leer más

Ante las muestras de entusiasmo, Rivadeneira respondió con un puño apretado y el pulgar arriba, mientras repetía “¡Vamos!”, reafirmando su conexión con la militancia.

Respaldo de autoridades nacionales

Hasta el coliseo también arribaron autoridades locales y provinciales, entre ellas la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, así como alcaldes y prefectos de distintas provincias del país, quienes ocuparon sus curules abanderados por la Revolución Ciudadana, consolidando el carácter nacional del encuentro político.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!