Gabriela Rivadeneira asume el timón del correísmo para intentar salir a flote

Hoy inicia la convención de la RC, que llega con crisis internas. La “lista de unidad” refuerza lo ganado, pero deja dudas

Dos años después de su última renovación, el movimiento Revolución Ciudadana y su militancia están citados para decidir sobre el rumbo que tomará su organización política, en especial a puertas de unas nuevas elecciones: las seccionales de febrero de 2027.

En noviembre de 2023, tras perder las presidenciales y luego de la salida de Marcela Aguiñaga de la presidencia del movimiento, Luisa González asumió el timonel del correísmo, con el propósito de rearmar el partido para ser protagonista en el naciente gobierno de Daniel Noboa e intentar regresar al poder en 2025.

Y no fue así: volvieron a perder las presidenciales, fueron arrinconados por el oficialismo en la Asamblea Nacional y las disputas internas se volvieron insostenibles, al punto de que un grupo de autoridades locales del correísmo pidió una salida a Rafael Correa a través de una carta.

La era de Gabriela Rivadeneira

En este complejo escenario, que tuvo como uno de sus momentos más altos la desafiliación de Marcela Aguiñaga, una de las figuras más visibles del correísmo, el perfil de Gabriela Rivadeneira llega con dudas sobre si es la apuesta que requiere la Revolución Ciudadana para superar las fricciones internas.

Por una parte, según la académica y experta en comunicación Caroline Ávila, la figura de Rivadeneira tiene un primer mensaje claro: reforzar la base dura correísta para no perder lo logrado, pese a los notorios roces internos que viene arrastrando este movimiento político en los últimos años.

“Es un refuerzo a la base correísta que de alguna manera se hubiese visto golpeada de no reemplazar a Luisa González con alguien de esa leva”, comenta, y señala que la elección del perfil de Rivadeneira también muestra un alejamiento de las críticas que surgieron a la interna del movimiento correísta.

De hecho, pese a ser figuras que se han mantenido en el ojo público, perfiles como los de Paola Pabón o Pabel Muñoz no fueron incluidos, al ser vistos ya como parte de los sectores críticos. “Hubiesen sido vistos como una derrota de Luisa González, hasta cierto punto”, reflexiona la académica Ávila.

Insistir en una fórmula que no funciona

El docente y estratega Andrés Jaramillo comenta que esta decisión de la cúpula del correísmo implica insistir en una fórmula que no le ha funcionado al movimiento en los años recientes, resultado que se refleja en los tres últimos comicios presidenciales, en los que el candidato de Correa se estancó en el balotaje.

“Frente a un nuevo momento político, que demanda una renovación profunda, la Revolución Ciudadana ha elegido aplicar una fórmula que ha resultado altamente ineficiente: apelar a sus cuadros históricos más cercanos a Rafael Correa para tratar de frenar la implosión que vive el movimiento”, analiza.

Según Jaramillo, el correísmo ya debió darse cuenta de que esa estrategia no funciona, a la luz de las críticas que le ha traído el exministro y ahora asambleísta correísta Ricardo Patiño desde su regreso a Ecuador.

Sin embargo, el estratega lanza una última reflexión en torno a Rivadeneira y su liderazgo: “Ni Patiño ni Rivadeneira tienen la autoridad para dirigir a quienes, en los momentos más duros de la Revolución Ciudadana, se quedaron en el país para poner el pecho a las balas, a diferencia de quienes salieron al extranjero a la primera oportunidad que tuvieron”.

