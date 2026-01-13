Expreso
GABRIELA RIVADENEIRA EN ECUADOR
Gabriela Rivadeneira arribó a Ecuador este 13 de enero de 2026.CORTESIA: @GabrielaEsPais

Gabriela Rivadeneira arribó a Ecuador para la convención de la Revolución Ciudadana

El encuentro de la militancia correísta será en la ciudad de Manta para elegir a la nueva directiva del movimiento político

La figura y exfuncionaria del correísmo Gabriela Rivadeneira arribó este martes 13 de enero de 2026 a Quito, Ecuador, para participar de la convención nacional del movimiento Revolución Ciudadana para elegir a su nueva directiva nacional, prevista para el 17 y 18 de enero de 2026.

A través de su cuenta en X, Rivadeneira anunció su llegada al país. “Ya en mi patria. Nos vemos en Manta, mi Ecuador del alma”, publicó junto a unas fotografías de ella en la avenida Naciones Unidas de Quito, con el Estadio Olímpico Atahualpa de fondo.

Rivadeneira es la única candidata a la Presidencia del correísmo

Días atrás, el expresidente ecuatoriano y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, anunció que Gabriela Rivadeneira encabeza la única lista "de unidad" inscrita para participar por la Presidencia del movimiento político.

En dicha lista, otras figuras como la presidenta saliente del movimiento Luisa González, el excandidato presidencial Andrés Arauz y el cuestionado expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, también constan en diferentes cargos. 

Unificar al correísmo, el principal objetivo de Gabriela Rivadeneira

Tras conocer que era la única lista inscrita, Gabriela Rivadeneira publicó en sus redes sociales un video señalando sus expectativas para el movimiento político, destacando a la unidad como uno de sus principales objetivos.

“Hoy, frente a la elección de una nueva directiva del partido, no nos convoca la diferencia, sino el propósito común, la unidad”, señaló Rivadeneira y destacó que considera a la Revolución Ciudadana como un movimiento "vivo, plural y profundamente comprometido con su gente".

