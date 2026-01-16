Juicio a vocales del CPCCS: solicitud nuevamente a escrutinio de unidad técnica

El CAL conoció la nueva solicitud de juicio político que impulsa el correísmo por la designación de Mario Godoy

El CAL conoció formalmente la nueva solicitud de juicio político en contra de los vocales del CPCCS.

El pedido de juicio político en contra de seis de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) volverá a pasar por el escrutinio de la Unidad de Técnica Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) solicitó un nuevo informe tras una reciente petición del correísmo.

El asambleísta correísta Luis Fernando Molina presentó nuevamente la solicitud, luego de que el CAL no diera paso al primer pedido. En el informe de la Unidad de Técnica Legislativa se argumentó que la propuesta no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El principal reparo estuvo relacionado con las firmas de respaldo. De las 42 presentadas, 16 registraban inconsistencias vinculadas con la integridad de la firma electrónica. Según la Unidad de Técnica Legislativa, esta situación invalidaba el apoyo legislativo mínimo requerido para iniciar el trámite.

Desde el correísmo se expresaron reclamos. Uno de los argumentos fue que las firmas presentadas para respaldar el juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fueron las mismas que se utilizaron para solicitar la interpelación de los vocales del CPCCS.

Cabe recordar que el juicio político contra los integrantes del CPCCS está relacionado con la designación de Mario Godoy como presidente de la Judicatura.

Entre las causales expuestas, Molina planteó cuestionamientos sobre la conformación de la comisión técnica, en la que habría participado una persona cercana a Godoy.

La resolución del CAL



La decisión sobre el juicio político se adoptó en la sesión 49, en la que se aprobó por unanimidad la moción presentada por el legislador Steven Ordóñez. Dicha moción dispuso que el expediente sea remitido a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL).

La Asamblea Nacional autorizó el juicio político contra Mario Godoy. Cortesía

“Esta Unidad deberá elaborar un informe técnico-jurídico no vinculante que verifique el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, conforme lo determina la Ley”, informó la Asamblea Nacional en un comunicado.

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la UTL tiene un plazo de tres días para remitir el informe. “Servirá de base para que el CAL verifique el cumplimiento de los requisitos y dé inicio al trámite”, señaló el Legislativo.

