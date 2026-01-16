Corte Constitucional mantiene en pausa acción contra designación del fiscal Alarcón

Tres meses y trece días han pasado desde que el 3 de octubre del 2025, a través de la resolución N.º 072-2025, el Consejo de la Judicatura decidió que Carlos Alarcón fuera el reemplazo de Wilson Toainga, quien a su vez era el subrogante de la exfiscal Diana Salazar. Por eso, cinco días después, el 8 de octubre, la Revolución Ciudadana presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cuyo trámite no avanza.

RELACIONADAS Carlos Leonardo Alarcón seguirá como fiscal encargado por al menos siete meses

EXPRESO consultó a la Corte, a través de correo electrónico, los motivos del estancamiento de esta acción de inconstitucionalidad que reposa en el despacho del juez José Luis Terán. A las 18:35 del jueves 15 del 2026, desde Comunicación respondió: "el estado procesal del Caso 3-25-IA se mantiene sin variaciones respecto de la información proporcionada anteriormente. El expediente continúa pendiente de conocimiento por parte de la Sala de Admisión, habiendo sido ingresado y sorteado de manera automática el 8 de octubre de 2025, conforme al procedimiento establecido".

Como se conoce, el caso recayó en el despacho del juez José Luis Terán. "Hasta que exista un pronunciamiento formal de la Sala competente, no es posible adelantar criterios ni confirmar eventuales decisiones relacionadas con la admisión de la causa o con solicitudes de medidas cautelares. Toda actuación será debidamente notificada y publicada a través de los canales institucionales correspondientes".

La Revolución Ciudadana alegó que no existe “fiscal subrogante del subrogante” y que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) le corresponde, vía concursos de mérito y oposición, seleccionar al fiscal. No a la Judicatura.

Colegio de Abogados de Pichincha "exige" la renuncia de Mario Godoy Leer más

El asambleísta correísta Luis Fernando Molina recordó que en casos de urgencia o relevancia nacional, la Corte puede priorizar el tratamiento de las demandas. “Se presume que hay un vicio de inconstitucionalidad en la designación del fiscal. Nos llama la atención que la Corte para otros temas, como la consulta popular, haya acogido este criterio de relevancia para resolver en menor tiempo. Este tema de interés general tendría que asumirse con premura”.

Ecuador requiere seguridad jurídica, afirma legislador de la RC

No se trata de poner en duda la trayectoria del fiscal Carlos Alarcón, puntualizó el legislador Molina, pero considera que Ecuador requiere seguridad jurídica, tanto más si se toman en cuenta “las irregularidades que rodean a Mario Godoy, presidente de la Judicatura”.

Eso en relación a la denuncia de supuestas presiones del juez anticorrupción Carlos Serrano, para fallar a favor del serbio Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024.

No estamos en contra del fiscal Carlos Alarcón, sino a favor del estricto cumplimiento de la ley en Ecuador. Luis Fernando Molina/ Asambleísta de la Revolución Ciudadana

Esto opina Hernán Salgado, ex juez de la Corte Constitucional:

Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, señaló que “a este fiscal le falta personalidad e independencia; por sus antecedentes es un servidor de (Daniel) Noboa. Pienso que al exfiscal Wilson Toainga, buen discípulo de Diana Salazar, le obligaron a renunciar”.

Jueces designan a Marco Rodríguez como presidente encargado de la Corte Nacional Leer más

Al preguntarle si la Corte Constitucional podría priorizar y avanzar en el tratamiento de esta acción de inconstitucionalidad, aclaró no estar al tanto de los detalles. Sin embargo, Hernán Salgado dijo: “Depende de los argumentos que se den, pero dada la importancia de este caso, yo me inclinaría a priorizar”.

¿La Corte Constitucional podría priorizar esta causa en contra de la designación de fiscal?

En ese mismo sentido opinó la abogada Annabell Guerrero. Apuntó que “la Corte debería dar un salto cronológico cuando hay este tipo de casos que, digamos, dejan a nuestro país en indefensión, ya que la justicia está mal y no hay una Fiscalía independiente. Debe tratarlo con urgencia por lo que implica y lo que vive el país”.

Eso en referencia a que luego de que se conoció la supuesta llamada telefónica que hizo Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha, al juez Serrano, “el fiscal Alarcón no le dio la debida diligencia. En otros casos no ha sucedido lo mismo. Como a otros colegas, nos llama la atención que no se hayan recabado celulares en allanamientos o lo que corresponde para acceder a pruebas. Y esto mientras Mario Godoy ha sido severamente cuestionado y la justicia ha perdido legitimidad en este momento”.

Es preocupante que el fiscal no cumpla un rol diligente ante denuncias como la de Serrano. Annabell Guerrero/ abogada

¿Qué opina un abogado constitucionalista sobre la actuación de la Corte?

Por su parte, el abogado constitucionalista Sebastián López adelantó que la Corte no avanzará en esta acción de inconstitucionalidad. Dijo que excepcionalmente rompe el orden cronológico debido a que tienen una gran cantidad de casos represados. Y recordó que recientemente en este año hubo un pronunciamiento sobre la demanda a la ley sobre el servicio público de energía eléctrica, presentada en el 2021. Admitió discrecionalidad para dar trámite oportuno a ciertas causas.

El contexto

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debió seleccionar al reemplazo de Diana Salazar para abril de 2025, cuando ella cumplió seis años en el cargo.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.