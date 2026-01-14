Jueces designan a Marco Rodríguez como presidente encargado de la Corte Nacional

El juez Marco Rodríguez es el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia y reemplazará a José Suing.

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) logró un acuerdo y decidió designar al juez Marco Rodríguez Ruiz como el presidente encargado del alto tribunal, después de un debate de los magistrados, que se alargó desde la mañana de este 14 de enero de 2026.

Los magistrados también resolvieron entregar el cargo de presidente subrogante de la Corte al juez Alejandro Arteaga García.

El extitular de la CNJ tomó juramento a Rodríguez, quien luego de recibir la toga, dijo que aunque "no se puede ignorar la crisis de la CNJ", se comprometí a defender el "principio de independencia judicial para que no sea quimera, sino que se logre la independencia interna y externa" y ofreció "democratizar los espacios de la presidencia de la Corte y trabajar para devolverle la dignidad" a la entidad y a Función Judicial.

La designación de Rodríguez se realizó aproximadamente a las 15:00 de este miércoles, después de de que el Pleno se declaró en comisión general ante la negativa de la jueza Daniella Camacho para entregar la presidencia.