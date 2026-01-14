La elección del presidente de la Corte Nacional se define entre reclamos y tensión

Hubo una votación secreta que, con siete votos, dio el triunfo a Marco Rodríguez; Daniella Camacho obtuvo tres votos.

La elección de la Corte Nacional de Justicia estuvo entre Daniella Camacho y Marco Rodríguez, jueces más antiguos.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia sesionaron este 14 de enero con el objetivo de elegir a un nuevo presidente temporal del máximo tribunal.

Lo que debía ser un procedimiento institucional sencillo: la nominación de uno o más magistrados y la posterior votación, se vio entorpecido por la negativa de la jueza Daniella Camacho, presidenta encargada, a dar paso al proceso de elección.

Una mayoría que pedía ir a votaciones

Pese a esa postura, la jueza Katerine Muñoz Subía fue la primera en tomar la palabra y mocionar como candidato a Marco Rodríguez Ruiz, uno de los magistrados más antiguos de la Corte Nacional. Habló de su trayectoria académica y profesional,su liderazgo y su vocación de servicio. A esa moción se sumaron los jueces Milton Velásquez, Enma Tapia, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo.

Durante la sesión, la jueza Enma Tapia recordó a Camacho que el Pleno le encargó la presidencia únicamente para que convoque a elecciones, y que no puede modificar esa decisión para limitarse a designar a un presidente subrogante. “Con el mayor respeto y cariño, usted no puede tomar esa decisión; esa decisión la toma el Pleno que estamos aquí”, señaló Tapia.

La magistrada cuestionó además la legitimidad de una presidencia impuesta sin votación: “¿Queremos asumir una presidencia sin legitimidad y casi por la fuerza?”, preguntó.

Por su parte, Marco Rodríguez advirtió que Camacho estaría “buscando imponer una presidencia de facto” y rechazó que no se permita a los magistrados avanzar con la elección.

La conjueza Mercedes Caicedo recordó que la resolución 03-2024 prevé que, ante una ausencia temporal, la jueza más antigua asuma la conducción del Pleno, razón por la cual Camacho preside la sesión. Sin embargo, aclaró que frente a una ausencia definitiva corresponde elegir a una nueva autoridad.

“Cuando hay una ausencia definitiva debe elegirse a un nuevo magistrado que presida esta alta Corte”, sostuvo Caicedo, quien añadió que la persona electa debe ser quien “dé la cara al país”.

“¿Con qué cara vamos a ver al país si confundimos una ausencia temporal con una ausencia definitiva?”, cuestionó.

Las intervenciones de varios jueces se acumularon en contra de la postura de Camacho, a quien pidieron dejar de lado posiciones personales y someterse a una decisión de consenso y mayoría.

El respaldo a Daniella Camacho

La única jueza que respaldó a Camacho fue Rosana Morales, quien sostuvo que la resolución 03-2024 permite que la presidencia permanezca en manos de Camacho por un año. Argumentó que, tras la renuncia de José Suing y Enma Tapia, lo que queda vigente es el tiempo restante del período, que culmina el 23 de enero de 2027.

Morales añadió que Camacho debe “asumir el encargo del encargo”, debido a que no existen jueces titulares, situación que atribuyó al retraso de más de dos años del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, en el concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional.

Por su parte, Daniella Camacho defendió su posición y señaló que la resolución 03-2024 es clara al establecer que el encargo le corresponde, y que su actuación responde a una aplicación estricta de la norma.

Consultada por la conjueza Caicedo sobre un posible interés personal en el cargo, Camacho respondió:

“Por supuesto que me interesa la presidencia de la Corte. Ustedes saben que he luchado por eso, pero no soy candidata”.

Tras esta declaración, Enma Tapia cuestionó que Camacho continúe dirigiendo la sesión debido a un evidente conflicto de interés. Como resultado, la conducción del Pleno pasó a manos de la jueza Katerine Muñoz Subía, quien dio paso de inmediato al proceso de elección.

Finalmente, el juez Gustavo Durango mocionó a Daniella Camacho como candidata a la presidencia de la Corte Nacional.

Daniella Camacho pierde la conducción de la presidencia

Los jueces Felipe Córdova y Alejandro Artega cuentan los votos. Cortesía

Con Katerine Muñoz Subía en la presidencia de la sesión, se dispuso que la votación sea secreta. Cada uno de los magistrados escribió el nombre del juez que consideraba debía representarlos.

El resultado arrojó siete votos a favor de Marco Rodríguez, tres para Daniella Camacho y tres votos nulos.

Tras conocerse los resultados, Camacho intentó impedir que Rodríguez asuma la presidencia. Al ser consultada sobre la posibilidad de dar un paso al costado para consensuar la proclamación del ganador, respondió: “La ley dice 12 votos”.

Frente a esa postura, el juez Alejandro Arteaga pidió que Rodríguez sea posesionado por mayoría simple, al señalar que resulta imposible alcanzar 12 votos cuando la Corte Nacional no cuenta con los 21 jueces necesarios para cumplir ese requisito. Y cuestionó que con la eleccion de Suing pasó igual: no habían los votos y se llegó a un consenso.

