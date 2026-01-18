Luisa González en Manta: “Tiemblan cuando la Revolución Ciudadana se une”

La excandidata presidencial señaló que varios buses fueron retenidos en distintos puntos del país para no llegar a Manta

Luisa González durante su discurso en la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana en Manta.

La Convención Nacional del movimiento Revolución Ciudadana (RC) se desarrolla este domingo 18 de enero en el coliseo Lorgio Pinargote de Manta, donde alrededor de 4.500 simpatizantes y adherentes colmaron el escenario para participar en una jornada clave de democracia interna.

El acto comenzó con el discurso de Luisa González, presidenta saliente del movimiento y excandidata presidencial.

Desde el inicio, el evento estuvo marcado por un ambiente de expectativa, consignas políticas y denuncias sobre presuntas trabas para impedir la masiva movilización hacia la capital manabita.

“Nos tienen temor”: el mensaje político de Luisa González

En su discurso de orden, Luisa González agradeció la presencia de militantes que viajaron durante largas horas desde distintos puntos del país, reconociendo que la movilización fue compleja y enfrentó múltiples dificultades.

Militantes de la Revolución Ciudadana colmaron el coliseo Lorgio Pinargote durante la convención nacional del movimiento. Alejandro Giler

“Nos tienen temor, terror los del Gobierno. Primero nos quitaron el permiso y ayer un juez, a través de una medida cautelar, permitió realizar este evento. Pero ahora tenemos buses retenidos en La Pila (Montecristi), buses que vienen de Chone, Jipijapa, Flavio Alfaro, Sucre y El Carmen, a los que no los dejan llegar”, afirmó González ante los asistentes.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y consignas, especialmente cuando agregó: “tiemblan cuando la Revolución Ciudadana se une”, frase que provocó una ovación generalizada en el coliseo.

Instalación de la sesión y ampliación del proceso de votación

Posteriormente, en su calidad de presidenta del movimiento, González autorizó formalmente el inicio de la sesión de la Convención, como parte del proceso de democracia interna convocado para cerca de 14.000 adherentes a nivel nacional.

La sesión fue instalada pasadas las 11:00 por el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, también excandidato presidencial. Desde el órgano electoral interno de la RC se informó que el proceso de votación se abrió oficialmente a las 11:30 a través de una aplicación móvil y que, debido a los inconvenientes registrados, se resolvió ampliar el plazo por dos horas adicionales para garantizar la participación de los adherentes.

Durante la jornada, varios militantes reportaron dificultades técnicas relacionadas con la conectividad digital y el registro en la plataforma. El evento contó con la presencia de delegados del Consejo Electoral y de un notario público, quienes avalaron la legalidad y transparencia de la sesión.

