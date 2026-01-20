Motos policiales regresarán a la Prefectura del Azuay por falta de convenio

El Ministerio del Interior no renovó convenio de donación. Las motocicletas fueron entregadas por la Prefectura de Azuay

La 30 motocicletas fueron donas por la Prefctura del Azuay en el marco de la crisis carcelaria de 2024.

Un total de 30 motos deberán ser devueltas por la Policía Nacional a la Prefectura del Azuay. Estos automotores fueron una donación del Gobierno Provincial en el marco de la crisis carcelaria de 2024.

En un documento enviado por la Policía Nacional a la Prefectura del Azuay se explica que, tras los trámites necesarios -hasta el 21 de diciembre de 2025- no se obtuvo una respuesta del Ministerio del Interior para la renovación del convenio de donación.

“Hasta la presente fecha no existe una respuesta por esta Cartera de Estado (Ministerio del Interior) quien tiene la representación y potestad de dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional, conforme el artículo 63 y 64 del COESCOP”, detalla el documento.

Además, la Policía aclara que el convenio se da por terminado debido al vencimiento del plazo y pone a disposición de la Prefectura del Azuay la devolución de las motocicletas.

Reacción de la Prefectura del Azuay

Esta situación generó la reacción del prefecto Juan Cristóbal Lloret catalogando al hecho como un acto de “poca madurez política”.

Lloret puntualizó que la provincia necesita recursos para combatir la inseguridad debido a las cifras que muestra el Cuadro de Mando Integral que detalla el incremento de delitos como el robo a personas, a domicilios, a unidades financieras y de vehículos. “Los temas de seguridad no tienen bandera partidista. Con este documento y el retiro de las motocicletas pierden los ciudadanos y gana la delincuencia”, dijo.

Además, cuestionó el incremento de los tres puntos del Impuesto al Valor Agregado que se justificó sería para invertir en temas de seguridad.

El prefecto adelantó que coordinará con el alcalde Cristian Zamora la entrega de una parte de las motocicletas para que sean utilizadas por el Consejo de Seguridad Ciudadana, lo mismo hará con otros cantones de la provincia.

Hay que recordar que las motocicletas fueron entregadas a la Policía Nacional de Azuay en enero de 2024 cuando se registraron las matanzas en las cárceles del país. La inversión en las 30 motos ascendió a 244.482,45 dólares.

