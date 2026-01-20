Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

motocicletas policia nacional
La 30 motocicletas fueron donas por la Prefctura del Azuay en el marco de la crisis carcelaria de 2024.CLAUDIA PAZAN

Motos policiales regresarán a la Prefectura del Azuay por falta de convenio

El Ministerio del Interior no renovó convenio de donación. Las motocicletas fueron entregadas por la Prefectura de Azuay

Un total de 30 motos deberán ser devueltas por la Policía Nacional a la Prefectura del Azuay. Estos automotores fueron una donación del Gobierno Provincial en el marco de la crisis carcelaria de 2024.

En un documento enviado por la Policía Nacional a la Prefectura del Azuay se explica que, tras los trámites necesarios -hasta el 21 de diciembre de 2025- no se obtuvo una respuesta del Ministerio del Interior para la renovación del convenio de donación.

RELACIONADAS

“Hasta la presente fecha no existe una respuesta por esta Cartera de Estado (Ministerio del Interior) quien tiene la representación y potestad de dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional, conforme el artículo 63 y 64 del COESCOP”, detalla el documento.

Además, la Policía aclara que el convenio se da por terminado debido al vencimiento del plazo y pone a disposición de la Prefectura del Azuay la devolución de las motocicletas.

RELACIONADAS

Reacción de la Prefectura del Azuay

Esta situación generó la reacción del prefecto Juan Cristóbal Lloret catalogando al hecho como un acto de “poca madurez política”.

Lloret puntualizó que la provincia necesita recursos para combatir la inseguridad debido a las cifras que muestra el Cuadro de Mando Integral que detalla el incremento de delitos como el robo a personas, a domicilios, a unidades financieras y de vehículos. “Los temas de seguridad no tienen bandera partidista. Con este documento y el retiro de las motocicletas pierden los ciudadanos y gana la delincuencia”, dijo.

RELACIONADAS

Además, cuestionó el incremento de los tres puntos del Impuesto al Valor Agregado que se justificó sería para invertir en temas de seguridad.

Seguridad Cuenca

Panfletos amenazantes en Azuay: La advertencia a ladrones y vacunadores

Leer más

El prefecto adelantó que coordinará con el alcalde Cristian Zamora la entrega de una parte de las motocicletas para que sean utilizadas por el Consejo de Seguridad Ciudadana, lo mismo hará con otros cantones de la provincia.

Hay que recordar que las motocicletas fueron entregadas a la Policía Nacional de Azuay en enero de 2024 cuando se registraron las matanzas en las cárceles del país. La inversión en las 30 motos ascendió a 244.482,45 dólares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pago CNE: miembros de mesa de 2025 podrán cobrar hasta el 2 de febrero en Ecuador

  2. David Beckham habla del rol de las redes sociales en los errores de los jóvenes

  3. Motos policiales regresarán a la Prefectura del Azuay por falta de convenio

  4. Descubren 300 paquetes de droga que iban a ser usados para contaminar contenedores

  5. Asambleísta de ADN propone reforma al COIP sobre descrédito a funcionarios públicos

LO MÁS VISTO

  1. Militares toman las playas del Ecuador ante el aumento de amenazas en la Costa

  2. Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares

  3. Gabriela Rivadeneira lidera la RC: la primera orden del correísmo tras Manta

  4. El acuerdo de Mercosur y UE saca a Ecuador de su zona de confort

  5. Montero brilla y Achilier manda: Morelia vence al Barcelona en una noche de leyendas

Te recomendamos