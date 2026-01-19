Nataly Morillo: "No respaldamos ni nos oponemos al juicio político contra Godoy"

Desde Cuenca, la funcionaria habló de coordinación territorial y marcó distancia frente al proceso en la Judicatura

Desde Cuenca, en el auditorio del Gobierno Zonal 6, se instaló una mesa de articulación encabezada por la ministra Nataly Morillo junto a autoridades locales. El encuentro se desarrolló en un contexto político sensible, marcado por el juicio político en curso contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, un tema que volvió a colocarse en la agenda pública durante la jornada.

RELACIONADAS Gobierno de Noboa promete cobertura nacional de fármacos en casas de salud para 2026

La mesa tuvo como objetivo fortalecer la coordinación institucional y la gestión en territorio, en medio de una coyuntura en la que la confianza en la justicia atraviesa un momento de tensión. En ese escenario, Morillo fue consultada sobre la postura del Gobierno frente al proceso legislativo que enfrenta Godoy y las expectativas ciudadanas alrededor del caso.

“Hay confianza, ministra, en la justicia principalmente con lo que sucedió con el señor Godoy”, se le planteó durante el diálogo. La referencia apuntó a la expectativa de que el presidente del Consejo de la Judicatura pueda presentar pruebas de cargo y descargo en el juicio político y demostrar su posición ante la Asamblea Nacional.

Juicio político a Mario Godoy y postura del Ejecutivo

Nataly Morillo arremete contra Pabel Muñoz: "Son parte de la corrupción" Leer más

Ante las preguntas, la ministra de Gobierno fue enfática en marcar límites institucionales. “El señor Godoy, vocal del Consejo de la Judicatura, no pertenece al Ejecutivo”, señaló, al aclarar que el Gobierno no asume una postura de respaldo ni de oposición frente al proceso que se sigue en el Legislativo.

Morillo subrayó que el Ejecutivo se rige por el respeto a la independencia de funciones. “Nosotros creemos en el Estado de derecho y en un Estado de derecho todas las personas tienen que defenderse bajo la legalidad”, afirmó, al insistir en que será el desarrollo del juicio político el que determine responsabilidades.

La funcionaria evitó emitir valoraciones sobre el fondo del caso y recalcó que corresponde a las instancias competentes evaluar las pruebas. “Las pruebas”, dijo, al remarcar que no es rol del Gobierno adelantar criterios ni interferir en procesos que competen a otras funciones del Estado.

Mario Godoy enfrenta juicio político mientras Fiscalía abre investigación penal

María José Pinto: "Tendremos un modelo de gestión en territorio con resultados" Leer más

El proceso de juicio político contra Mario Godoy avanza tras la admisión a trámite aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional. El organismo remite el expediente a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que actualmente sustancia el caso dentro de los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En paralelo al trámite legislativo, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una indagación previa contra Godoy por presuntos delitos como tráfico de influencias, intimidación y fraude procesal, relacionados con actuaciones internas en el Consejo de la Judicatura. Este frente penal se desarrolla de manera independiente al juicio político que sigue su curso en la Asamblea Nacional.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ