Hallan muerta a una ecuatoriana en Perú: su cuerpo estaba dentro de un colchón

Una ecuatoriana fue hallada sin vida en un descampado de Lima, Perú, dentro de un colchón abandonado

IMAGEN REFERENCIAL. La Policía del Perú realiza diligencias por el presunto feminicidio de una ecuatoriana en Lima.

Jennifer Lisbeth Mendoza salió de Ecuador con la idea de empezar de nuevo. Le dijo a su pareja que había conseguido trabajo en Lima y que el viaje sería rápido, apenas un trámite para mejorar la situación de su familia. Nunca volvió a comunicarse. Días después, su nombre aparecería ligado a una escena que hoy estremece a Perú y Ecuador: su cuerpo fue hallado dentro de un colchón abandonado en un descampado de Lima.

El hallazgo ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, cerca del cruce de las avenidas Naranjal y Pacasmayo. El colchón estaba tirado en un terreno baldío, sin levantar sospechas a simple vista. Solo cuando la Policía del Perú acudió al lugar se confirmó que en su interior se encontraba el cadáver de una mujer.

Cámaras de seguridad permitieron reconstruir el traslado del colchón en un mototaxi en Lima, Perú. CAPTURA DE VÍDEO

Sin documentos y sin nombre: las primeras horas del caso

En un inicio, la identidad de la víctima fue un misterio. No portaba documentos y el estado del cuerpo dificultó su reconocimiento inmediato. La investigación avanzó sin nombre propio mientras se realizaban los exámenes forenses y se recopilaban indicios que permitieran reconstruir lo ocurrido.

Fue recién con la difusión de ciertas características físicas que surgió una pista decisiva. Un tatuaje visible en uno de sus brazos se convirtió en el elemento que permitió unir las piezas del caso.

El tatuaje que cruzó fronteras

El diseño llevaba el nombre Ariel acompañado de una corona. Las imágenes circularon en medios peruanos y llegaron hasta Ecuador. Allí, un hombre reconoció el tatuaje y confirmó que se trataba de su pareja. Así, la Policía del país vecino identificó a la víctima como Jennifer Lisbeth Mendoza, ciudadana ecuatoriana, madre de cuatro hijos y oriunda de la provincia del Guayas.

Según información difundida en el programa Buenos Días Perú, la mujer viajó primero por vía terrestre hasta Tumbes y luego tomó un vuelo hacia Lima. Desde ese momento, el contacto con su familia se cortó por completo.

Tatuaje con el nombre Ariel y una corona permitió identificar a la ecuatoriana hallada muerta en Perú. CAPTURA DE VÍDEO

El colchón, el mototaxi y las cámaras de seguridad

La investigación dio un giro con el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las grabaciones permitieron seguir el recorrido del colchón durante la mañana del 15 de enero, cuando fue trasladado en un mototaxi hasta el descampado donde finalmente fue abandonado.

Ese registro audiovisual llevó a la identificación y detención de un mototaxista de 43 años, quien fue la última persona en transportar el colchón. El Poder Judicial peruano ordenó nueve meses de prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de homicidio calificado.

BDP EnVivo | Mujer hallada dentro de un colchón fue identificada gracias a un tatuaje: sería de Ecuador y llevaba 8 días en el Perú.

Míranos EN VIVO ► https://t.co/NDeYp3E0yA #PanamericanaTelevisión @chiroque1504 @panch_pe pic.twitter.com/3uVMmG5AJy — panamericanatv (@PanamericanaTV) January 19, 2026

Una versión que no convence del todo

El detenido sostuvo que solo recibió el encargo de botar un colchón y que desconocía que dentro había un cuerpo. Señaló que le ofrecieron 30 soles (cerca de $ 10.00) por el servicio, aunque solo recibió 10 (aproximadamente $3.00) mediante una aplicación de pago. Sin embargo, su conducta quedó bajo sospecha luego de que las imágenes mostraran un intento por cubrir la placa del vehículo.

Necropsia confirma una muerte violenta

El informe forense difundido por América Noticias reveló la gravedad del ataque. La necropsia determinó lesiones provocadas por arma blanca, con laceraciones en las venas yugulares, el pulmón y el riñón izquierdos, además de heridas en el mesenterio. La causa de muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico.

Presunto feminicidio y búsqueda de más implicados

La Policía del Perú investiga el caso como un posible feminicidio. Peritos de criminalística realizaron diligencias en un inmueble cercano al paradero Santa Rosa, en el distrito de Los Olivos, donde se presume que ocurrió el crimen. En el lugar se aplicaron pruebas especializadas para detectar rastros biológicos.

Además, se activaron alertas en zonas fronterizas ante la posibilidad de que otros implicados intenten salir de Perú. La investigación continúa abierta y busca esclarecer cómo y por qué Jennifer Lisbeth Mendoza terminó asesinada lejos de su hogar.

