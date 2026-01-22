Caso Sanghyeok Lee: captura revela vínculos con otros robos en el centro de Quito

Policía detiene en Quito a sospechoso de robar al youtuber Sanghyeok Lee; el sujeto tenía droga y antecedentes

Agentes de la Policía Nacional del Ecuador durante el operativo en Quito

Un operativo del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) en el sector de La Libertad-Panecillo permitió la captura de un ciudadano presuntamente implicado en el asalto al creador de contenido coreano Sanghyeok Lee. Aunque el arresto se produjo inicialmente por la posesión de sustancias sujetas a fiscalización durante un registro de rutina, la Policía Judicial ya seguía sus pasos por hechos delictivos previos.

Tras la inspección, los agentes confirmaron que las características físicas del aprehendido coinciden plenamente con los rasgos registrados en las pericias técnicas realizadas tras el ataque al extranjero. El sujeto fue puesto a órdenes de la justicia para determinar su responsabilidad penal

Investigaciones lo vinculan a otros robos

Las tareas de inteligencia lideradas por la Policía Judicial de la Zona 9, correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito, sugieren que el detenido no solo participó en el asalto al youtuber. Se presume que este individuo es el mismo sujeto que intervino en otros hechos delictivos bajo la modalidad de robo a personas en octubre de 2025, registrados durante horas de la tarde en el sector céntrico.

El video del robo se vuelve viral

El caso cobró relevancia tras la difusión de un video publicado por el propio Sanghyeok Lee. En las imágenes se observa cómo el youtuber fue interceptado por tres individuos mientras circulaba por el centro de la ciudad. Tras ser despojado de su teléfono celular, la víctima intentó perseguir a los delincuentes, quienes incluso forcejearon para arrebatarle su motocicleta.

Pese a los gritos de auxilio del afectado, ningún transeúnte intervino en su ayuda. El coronel de Policía, Rolando Molina, subcomandante del distrito Manuela Sáenz, precisó que el incidente violento tuvo lugar específicamente en el sector de El Águila, entre las calles Imbabura y 24 de Mayo.

Antecedentes y proceso judicial

El aprehendido, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana de 23 años, cuenta con un extenso prontuario delictivo que incluye procesos previos por robo, asociación ilícita y tráfico ilícito de sustancias. Según el reporte oficial, al momento de su captura portaba 24 envolturas plásticas con una sustancia verdosa, evidencia que fue ingresada bajo cadena de custodia.

Tras el operativo, el sospechoso fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el inicio de las diligencias legales. La Policía Nacional coordina ahora las investigaciones para formalizar su vinculación penal con el asalto al creador de contenido, mientras las evidencias antinarcóticos son analizadas para determinar los cargos adicionales que enfrentará el procesado.

