Influencer ubicó su teléfono robado en el centro comercial Montúfar, en Quito

Bernardo Jijón rastreó el teléfono que le robaron y lo ubicó en el Centro Comercial Montúfar

El Centro Comercial Montúfar es señalado como un lugar donde presuntamente se venden artículos robados.

El robo del teléfono celular a un influencer y la posterior denuncia pública en redes sociales colocaron en agenda la situación del Centro Comercial Montúfar, ubicado en el centro de Quito, señalado desde hace años como un punto en donde presuntamente se venden artículos robados.

Te invitamos a leer: Robo a youtuber coreano en el Centro Histórico de Quito genera alerta

El hecho fue expuesto por Bernardo Jijón, quien el 16 de enero de 2026 relató en su cuenta de X que fue asaltado y que, tras rastrear su dispositivo, este aparecía en el Centro Comercial Montúfar.

Ministro acusa al Municipio de Quito de no colaborar y quitar recursos a la Policía Leer más

“Me acaban de asaltar y el celular está en el Centro Comercial Montúfar. La policía me dijo que no se puede hacer nada. @PoliciaEcuador @JohnReimberg @MunicipioQuito ¿cuándo van a cerrar ese basurero, o vamos todos los quiteños a cerrar?”, escribió, generando una ola de reacciones y cuestionamientos a las autoridades.

Pedido de intervención en la zona

Tras la publicación, el concejal Michael Aulestia recordó que desde agosto de 2024 ha solicitado de manera formal una intervención integral en este sector, al que identificó como un punto crítico que requiere ordenamiento, control y una gestión articulada entre entidades municipales y nacionales.

Aulestia sostuvo que el Municipio de Quito tiene una “responsabilidad indelegable” para retomar el control del espacio público y coordinar acciones que garanticen la convivencia ciudadana en el Centro Histórico, un área patrimonial que, dijo, enfrenta un grave deterioro.

Señaló que el sector se ha convertido en una zona descontrolada de ventas ambulantes, cachinerías y hechos delictivos, afectando a vecinos, comerciantes formales, turistas y a la imagen de la capital.

#Quito| Mientras la Empresa de Seguridad de Quito no alcanzó ni el 55% de ejecución presupuestaria en materia de inversión, el desorden, la inseguridad y informalidad campea en la Ciudad. pic.twitter.com/ozaP08h3Ot — Michael Aulestia 🇪🇨 (@mikeaulestia) January 21, 2026

El concejal también cuestionó la falta de control municipal sostenido y la ausencia de decisiones firmes para ordenar el uso del espacio público. En ese contexto, recordó que en agosto de 2024 solicitó ante la Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgos la comparecencia de la secretaria de Seguridad, la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control y el director general de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, con el fin de que expliquen qué acciones concretas se han ejecutado, cómo se ejerce el control y cuáles han sido los resultados.

Además, mencionó otros casos de inseguridad, como el robo a un influencer coreano en el bulevar de la 24 de Mayo, para enfatizar que no se trata de hechos aislados. “Estos episodios ratifican que el espacio público sigue sin control efectivo, que persisten condiciones de desorden e inseguridad y que, una vez más, las autoridades municipales evaden su responsabilidad administrativa y de gestión”, afirmó.

Aulestia concluyó señalando que Quito no puede normalizar el desorden ni la ausencia de control, y urgió al Municipio a asumir su rol, recuperar el orden en el espacio público y actuar con firmeza para garantizar condiciones adecuadas de convivencia ciudadana, en coordinación con las entidades competentes del Estado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!