¿Ha mejorado la seguridad vial en Quito? Esto dicen las cifras oficiales

En la Ruta Viva no se han registrado fallecidos en siniestros de tránsito durante 82 días

Quito inició el 2026 con noticias alentadoras en cuanto a la seguridad vial. Según el Municipio, las medidas aplicadas para reducir los siniestros de tránsito dejaron un balance positivo al cierre de 2025, con menos siniestros y una disminución en las muertes en las vías más conflictivas de la capital.

Durante una rueda de prensa, el alcalde Pabel Muñoz informó que los siniestros de tránsito se redujeron en un 5 % al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024.

Pero el dato que más destacó fue el número de días sin víctimas mortales por transporte pesado en dos de las arterias más peligrosas de la ciudad. “Antes teníamos dos o tres días sin muertes y el conteo se reiniciaba. Hoy tenemos 82 días sin un fallecido en la Ruta Viva y 28 días en la Simón Bolívar”, señaló.

Aunque los siniestros no han desaparecido, el alcalde subrayó que en varios casos no hubo pérdidas humanas. “Nuestra meta es cero muertes en las vías de Quito. Algunos dirán que es imposible, pero nos planteamos metas altas para que el esfuerzo sea mayor”, dijo.

Muñoz defendió las decisiones adoptadas, incluso aquellas que han generado rechazo ciudadano. Aseguró que el criterio ha sido priorizar la seguridad antes que la popularidad. “Nos lleva más la responsabilidad que la popularidad de las decisiones. Nuestra obligación es hacer cumplir la norma”, afirmó.

Señalética, límites y más controles

Uno de los pilares de la estrategia ha sido el refuerzo de la señalización vial desde el 11 de noviembre de 2025, con énfasis en 13 puntos críticos de la Ruta Viva y la Simón Bolívar.

En estos tramos se instalaron señales horizontales y verticales, paneles de mensajes variables y se redujeron los límites de velocidad hasta 45 km/h en zonas de alto riesgo.

A esto se sumó un aumento considerable de los controles de tránsito. Mientras en 2024 se realizaron 23 operativos preventivos, en 2025 la cifra subió a 72. También creció el número de vehículos revisados: de 763 a 2.150 en un año.

Muñoz insistió en que la seguridad vial no depende solo de la autoridad. “Somos una sociedad que cumple más la norma cuando hay controles. Quitamos los radares y la velocidad se dispara; los ponemos y la gente respeta”, reconoció.

Transporte pesado bajo restricción

Desde el 1 de enero rige la restricción de circulación para transporte pesado en la Ruta Viva y la Simón Bolívar. En este periodo se emitieron 390 citaciones por incumplimiento y se inspeccionaron 2.311 vehículos.

El alcalde aclaró que solo pueden circular unidades acreditadas y que cumplan estrictas medidas de seguridad. “El problema no es el vehículo pesado, sino que no respete los límites de velocidad. En esos casos, la probabilidad de muertes es mucho mayor”, advirtió.

Mientras tanto, los controles, incluidos los dirigidos a motocicletas, continúan en la capital, con protocolos anticorrupción y, según las autoridades, con mayor respaldo ciudadano.

