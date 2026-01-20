Inseguridad versus espacio público: retiran vallas en La Primavera, Cumbayá

Los vecinos colocaron vallas en cuatro calles de La Primavera, en Cumbayá

El retiro de las vallas se realizó con la participación de más de 40 funcionarios del Municipio y de la Policía Nacional.

Tras más de un mes de haber instalado vallas en cuatro calles del barrio La Primavera, en Cumbayá, los vecinos vieron cómo fueron retiradas el 19 de enero de 2026 durante un operativo de recuperación del espacio público.

Te invitamos a leer: Así se blinda La Primavera, una zona de Cumbayá golpeada por la inseguridad

La decisión comunitaria surgió como respuesta a una ola de robos que afecta al sector y a un secuestro registrado en diciembre pasado.

Impuestos en Quito: malestar por cobro erróneo en la Contribución de Mejoras Leer más

Según los vecinos, el cierre de las vías no afectaba al parque del barrio ni a las avenidas principales, tampoco interrumpía el paso del transporte público. Incluso, por la calle Giovanni Boccaccio continuaba circulando una línea de bus.

El objetivo, explicaron, era impedir el acceso directo hacia la Ruta Viva, a la que consideran una vía de escape rápida utilizada por delincuentes.

No obstante, las autoridades municipales señalaron que recibieron varias denuncias ciudadanas por el cierre de calles y la ocupación de áreas verdes. Julio Valdivieso, administrador zonal de Tumbaco, indicó que las alertas solicitaban la recuperación del espacio público, ya que existen zonas que son de carácter municipal. “Por eso hay que recuperar el espacio público”, enfatizó.

Agregó que la normativa es clara y que existen informes técnicos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) que respaldan el retiro de las vallas.

RELACIONADAS Robo de 10 celulares en restaurante de Quito deja dos procesados

El funcionario señaló que el 6 de enero se mantuvo una reunión con los vecinos para abordar las denuncias y se les pidió buscar mecanismos alternativos para mejorar la seguridad ciudadana, coordinando con las instancias correspondientes. Pero, aseguró, no hubo respuesta, lo que derivó en la ejecución del operativo.

Las vallas se colocaron en la Sebastiano Serlio, De Las Violetas, De Las Azaleas y en la Valdivia por motivos de seguridad, según los vecinos. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

El procedimiento se realizó con la participación de más de 40 funcionarios de la Administración Zonal Tumbaco, AMC, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes de Control.

¿Qué dicen los vecinos de La Primavera?

Para los moradores, la intervención fue desproporcionada. Aseguran que no existió un diálogo previo con la comunidad ni se les mostró una orden formal, pese a haberla solicitado.

Además, señalaron que hace aproximadamente 15 días mantuvieron una reunión en el parque del sector con una representante del GAD de Tumbaco y funcionarios de la AMC, en la que se les habría indicado que el proceso contemplaba primero una inspección y luego una comunicación formal, lo cual, afirman, no se cumplió.

Tras el retiro de las vallas, la comunidad intentó presentar un escrito de reposición y una petición administrativa, pero, según denunciaron, el documento no fue recibido. Mientras, los vecinos insisten en que la inseguridad persiste en el sector y piden a las autoridades soluciones concretas que garanticen su protección.

🙋‍♀️🙋‍♂️ #EspacioPúblico | La Administración Zonal Tumbaco, en coordinación con la AMC -EPMMOP, AMT, Policía Nacional y Cuerpo de Agentes de Control, se ejecutó el operativo de recuperación del espacio público en el barrio La Primavera- Parroquia Cumbayá. #QuitoRenace pic.twitter.com/GIkS2VJ3bu — Zonal Tumbaco (@zonaltumbaco) January 19, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!