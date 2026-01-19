Robo de 10 celulares en restaurante de Quito deja dos procesados

Los asaltantes también se llevaron 30 dólares en efectivo que había en la caja registradora del local

Tras el crimen de un guardia, la Policía intensificó los operativos a motocicletas en Quito.

Dos hombres cumplen prisión preventiva por su presunta participación en el asalto a un restaurante ubicado en el sector de La Dammer, en el norte de Quito, donde al menos diez teléfonos celulares fueron robados a los clientes que se encontraban en el lugar.

Según informó la Fiscalía este 19 de enero de 2026, el hecho ocurrió cuando los sospechosos, que se movilizaban en una motocicleta, ingresaron al establecimiento y habrían amenazado a los comensales para despojarlos de sus pertenencias.

Además de los celulares, los presuntos asaltantes se llevaron aproximadamente 30 dólares en efectivo que estaban en la caja registradora del local.

Tras cometer el robo, los implicados intentaron huir del sitio; sin embargo, durante la fuga cayeron de la motocicleta en la que se movilizaban.

Esto permitió que la Policía iniciara una persecución que culminó con su aprehensión en la intersección de la avenida Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, minutos después del asalto.

Víctimas reconocieron a los asaltantes

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó como elementos de convicción la versión del propietario del restaurante y el reconocimiento realizado por los comensales, quienes identificaron a los dos hombres como los presuntos autores del delito.

Tras escuchar a las partes procesales, la jueza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los dos procesados mientras continúan las investigaciones.

El caso se procesa por el delito de robo, tipificado en el artículo 189, inciso segundo, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este tipo de ilícitos cuando se cometen con amenazas o violencia.

