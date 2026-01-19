Cámaras de videovigilancia con botón de pánico llegan a locales de Quito

La presencia de cámaras y botones de pánico busca no solo reaccionar ante el delito, sino también evitar que ocurra

Sesenta cámaras de videovigilancia con botón de pánico ya vigilan distintos puntos comerciales de Quito. Su instalación busca que, ante cualquier amenaza, los comerciantes puedan pedir ayuda de forma inmediata y recibir una respuesta más rápida.

Te invitamos a leer: El Metro de Quito impulsa desarrollo desigual entre las estaciones

Estos dispositivos forman parte del proyecto Locales Seguros y están conectados directamente al ECU 911 Quito, lo que permite que una alerta se traduzca en una respuesta casi inmediata. Desde el centro Zonal y el sistema de emergencias se mantiene una operación continua, lo que permite atender de forma oportuna los llamados de auxilio.

El dilema de lo patrimonial y lo privado, en Quito Leer más

Así, la tecnología se convierte en una herramienta preventiva en sectores donde el movimiento comercial es constante y los riesgos son mayores. La presencia de cámaras y botones de pánico busca no solo reaccionar ante el delito, sino también evitar que ocurra.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior, a cargo del proyecto, la selección de los lugares donde se instalaron los equipos fue resultado de recorridos técnicos y operativos.

Capacitación a los dueños de locales

Andrea Burneo, coordinadora de la zona 2-9, junto a su equipo, identificó los puntos más estratégicos para garantizar una mayor cobertura y eficacia del sistema. Durante estas visitas, los propietarios de los locales recibieron orientación directa sobre el uso de las cámaras y el funcionamiento de los botones de alerta.

RELACIONADAS Denuncian falta de prevención y control del Municipio de Quito tras crimen de guardia

Al estar enlazados con el ECU 911, los equipos permiten una coordinación inmediata con la Policía y los organismos de primera respuesta, reduciendo los tiempos de atención ante situaciones de riesgo.

La instalación de estos dispositivos ocurre en medio de un inicio de año marcado por la violencia. El pasado 7 de enero, un guardia fue asesinado tras un intento de asalto a una cafetería ubicada el sector de la República de El Salvador, en el norte de Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!