Impuestos en Quito: malestar por cobro erróneo en la Contribución de Mejoras

Claudio Aguirre y Mariana Salazar se llevaron una no grata sorpresa al momento de pagar el impuesto predial de este 2026. Ambos, al igual que miles de contribuyentes, encontraron valores inusualmente altos en el rubro correspondiente a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), lo que generó reclamos ciudadanos y llevó a iniciar un proceso de fiscalización en la Comisión de Presupuesto.

Aguirre, residente del sector Monjas Orquídeas, suele cancelar el impuesto predial a inicios de cada año. Sin embargo, al revisar el detalle del pago de 2026, notó que solo por la CEM se le cobraron 128,79 dólares, cuando en los tres años anteriores el valor se mantenía en 48,49. Es decir, un incremento de 80,30 dólares.

“Me parece un atraco”, afirma. Aunque no se opone a que se le otorgue una nota de crédito, cuestiona la tardanza del Municipio en detectar el error. “Esperaron que más personas pagaran”, señala.

Aguirre explica que desde hace ocho años paga la CEM por una repavimentación integral en su barrio y que el valor siempre fue el mismo. Se enteró del error al ver publicaciones en redes sociales y luego recibió la gaceta municipal donde constaban los predios afectados, entre ellos el de sus padres, que ya lo había pagado con un valor excedido.

Asegura que nunca lo llamaron, tampoco le llegó ningún correo y considera que no se ha difundido claramente qué pasó ni qué deben hacer los afectados. También menciona que muchos adultos mayores no tienen acceso a internet para enterarse de estos incidentes.

Un caso similar vivió Mariana Salazar, propietaria de un predio en La Magdalena, en el sur de Quito. Su hija, Alexandra Castillo, relata que su madre acostumbra pagar el impuesto predial hasta el 3 de enero para acceder al descuento del 10%. Este año, el monto se elevó y, sin saber a dónde acudir, esperó hasta el 8 de enero para pagar. Solo por la CEM canceló 281,98 dólares, cuando en realidad debía pagar 115,90. El exceso fue de 166,08 dólares.

“Mi madre es una persona de la tercera edad. Ese dinero sí representa para su economía”, señala Castillo, quien indica que ya ingresaron el reclamo y esperan el reembolso con la misma prontitud con la que se realizó el cobro.

¿Qué originó el error?

Según informó la Administración General del Municipio, el 12 de enero de 2026 se detectó un error en la emisión de la CEM en 79.157 predios, de los cuales 20.797 ya habían pagado valores superiores a los correctos. Grace Rivera, representante de esa dependencia, explicó ante la Comisión de Presupuesto que se realizó una notificación masiva por correo electrónico y que quienes no presenten el reclamo respectivo recibirán una compensación automática en 2027 mediante una nota de crédito.

Rivera atribuyó el problema a cambios de denominación o actualización del nombre del propietario. Según dijo, cuando se realiza este trámite, el sistema no reconoce los pagos previos de la CEM y calcula el rubro como si nunca se hubiera cancelado. El error fue subsanado el 14 de enero tras una revisión integral de la base de datos.

Por su parte, Diana Arias, directora tributaria, aseguró que el problema ya fue solucionado y que quienes no pagaron hasta el 14 de enero ya visualizan el valor correcto. Explicó que, según el informe técnico, la falla se originó en el sistema tecnológico de la Epmmop, entidad encargada de calcular la CEM, que no capturó adecuadamente los cambios de denominación o propietario.

Fiscalización en la Comisión de Presupuesto

El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, detalló que de 1.037.000 de predios catastrados en la ciudad, en 79.157 se registró un cobro excesivo, lo que generó una emisión de 1,45 millones de dólares, cuando en realidad debía ser de 581.724, una diferencia superior a los 800.000 dólares. “La CEM es un valor fijo por obras ya ejecutadas. El problema fue que no se actualizó quiénes ya habían pagado”, agregó.

La Comisión de Presupuesto sesionó para recibir a la Administradora General y el gerente de la Epmmop para conocer sobre el error. Foto: Matthew Herrera

Chamba también alertó sobre denuncias de personas que estarían cobrando por realizar trámites de reclamo, recordando que estos son gratuitos y solo pueden realizarse a través del Municipio.

Para el concejal, Wilson Merino, no se trata de un simple error, sino de “una metida de mano al bolsillo de los quiteños”. Señaló que los cobros indebidos afectaron principalmente a quienes pagan de forma anticipada y que los incrementos llegaron a ser de entre el 100% y el 1.000%. “Esto demuestra ineficiencia y falta de articulación entre la Epmmop y la Dirección Tributaria”, afirmó.

Merino cuestionó que no se haya suspendido el cobro en los primeros días de enero y exigió rendición de cuentas, un procedimiento claro para la restitución de los valores con intereses y una acción contundente del alcalde, incluida la posible renuncia de los responsables. Indicó, además, que habilitó un correo electrónico para recibir denuncias y que más de 500 personas se han contactado.

A la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto del 19 de enero también estaba convocado el gerente general de la Epmmop, sin embargo, no asistió.

Para dar seguimiento al caso y garantizar que a cada contribuyente que pagó más por la CEM se le devuelvan los valores correspondientes, se aprobó una resolución para que la Administración General remita informes quincenales a la Comisión de Presupuesto. Estos reportes deberán detallar el avance en la corrección del error en el cobro y se mantendrán hasta que el problema quede subsanado.

