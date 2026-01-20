El Triángulo de las Bermudas de los 'piques' se instala en la periferia de Quito

Los conductores se convocan a través de redes sociales y se citan entre las 02:30 y las 05:00

Los famosos 'piques' no han desaparecido de Quito, solo cambiaron de escenario. Lo que antes ocurría en la avenida De los Shyris, en el norte de la ciudad, hoy se ha trasladado a zonas menos vigiladas, donde los conductores temerarios encuentran vía libre para competir a toda velocidad en plena madrugada.

Tras el derrocamiento de la Tribuna de los Shyris, la vía fue pacificada con la instalación de reductores de velocidad, lo que prácticamente erradicó las carreras ilegales en el sector. Sin embargo, los conductores buscaron nuevos puntos para correr.

Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), describió la zona como una especie de 'Triángulo de las Bermudas', un sector donde no hay presencia constante ni de la Policía ni de agentes de tránsito por temas de competencia institucional. Se trata de Alpachaca, un conector vial ubicado en Tababela.

Allí, los conductores se convocan a través de redes sociales y se citan entre las 02:30 y las 05:00. El horario no es casual. Martínez explicó que estas prácticas están ligadas a los 'after party' que se realizan en bares y discotecas. “Salen de consumir alcohol y luego se convierten en conductores en estado etílico”, advirtió.

Cambio en los operativos

La AMT ya ajustó su estrategia. Si antes los operativos de alcohol se realizaban entre las 20:00 y las 23:00, ahora se concentran en la madrugada, precisamente cuando estos grupos salen a las vías.

Lejos de disuadirlos, la presencia de agentes suele generar más adrenalina entre quienes participan en los 'piques'. “La presencia de autoridades les provoca emoción, incluso poniendo su vida en riesgo”, señaló Martínez.

Ante este escenario, la AMT anunció que desplegará vehículos en la zona y reforzará el trabajo conjunto con la Policía. Entre 74 y 80 agentes serán destinados para vigilar este punto crítico y tratar de romper un circuito clandestino que, por ahora, sigue esquivando los controles.

