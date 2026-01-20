Conductor en Quito tenía 20 veces el límite de alcohol; otros 23 fueron detenidos

Un conductor egistró casi 7 gramos de alcohol en la sangre, más de 20 veces el límite permitido

Los operativos a conductores se realizaron en distintos puntos de Quito.

En solo dos días (17 y 18 de enero de 2026), 24 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad en Quito. Un caso llamó la atención debido a que el conductor registró casi 7 gramos de alcohol en la sangre, más de 20 veces el límite permitido.

Los operativos se enfocaron en distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores donde, tras actividades deportivas o recreativas, se registra consumo de alcohol que luego deriva en conducción irresponsable.

“Estuvimos también en las ligas barriales. En ciertas ligas a la noche, pasadas las seis de la tarde, se convierte en la cervecita del domingo después del fútbol, por eso hacemos operativo de alcohol”, explicó Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Los controles revelaron casos preocupantes. Una de las personas detenidas alcanzó 6,98 gramos de alcohol en la sangre, mucho más del límite permitido de 0,3 gramos, lo que puso en riesgo su vida y la de terceros.

Las acciones contaron con la participación de la AMT, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar conducir después de consumir alcohol para prevenir siniestros y proteger vidas.

Control de libadores en las calles

De acuerdo con el Municipio, el consumo de alcohol en espacios públicos se mantiene como un problema en la ciudad. En 2025, la AMC registró más de 5.200 sanciones por beber en la vía pública, un incremento del 44 % respecto a años anteriores.

Las medidas no solo incluyen multas, sino también trabajo comunitario, buscando que los infractores comprendan el impacto de sus acciones en la convivencia ciudadana.

