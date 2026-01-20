Convenio entre Quito y Unops: $ 2,7 millones están pendientes tras desembolso

La Epmmop transfirió $ 33 millones a Unops. Se declaró la suspensión del convenio

La propuesta para tratar el convenio con Unops no pasó en el Concejo Metropolitano.

El concejal Andrés Campaña alertó en el Concejo Metropolitano de Quito sobre un convenio suscrito entre el Municipio y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para un proyecto integral de movilidad que, según afirmó, no llegó a concretarse pese a un millonario desembolso.

Campaña recordó que bajo una modalidad similar se adquirieron camiones recolectores de basura que “no sirven” y señaló que ahora existe un nuevo caso que genera preocupación.

De acuerdo con su denuncia, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) transfirió 33 millones de dólares a Unops para la ejecución de obras en la avenida Mariscal Sucre, la avenida Rumihurco y la Panamericana Norte.

El convenio fue firmado en noviembre de 2024 y un mes después, en diciembre, se realizó la transferencia de los recursos para un proyecto integral que incluía la construcción de un paso deprimido en la avenida Mariscal Sucre, un paso elevado en la avenida Rumihurco y la rehabilitación de la Panamericana Norte, desde el intercambiador de Carcelén hasta el inicio de la concesión con Panavial.

Sin embargo, en abril de 2025 la Epmmop declaró la suspensión del convenio. Cuatro meses más tarde, en agosto de 2025, Unops devolvió 30,3 millones de dólares, pero quedó pendiente un monto de 2,7 millones que, según el concejal, no ha sido reembolsado. “¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con las obras?”, cuestionó Campaña.

Sin apoyo la moción

Ante este escenario, el edil solicitó que el tema se incorpore en el orden del día de la sesión del Concejo de este 20 de enero de 2026, con el fin de tratar el estado del acuerdo con Unops sobre los proyectos de la denominada solución vial norte. También pidió la comparecencia del gerente general de la Epmmop para que explique lo ocurrido.

No obstante, la moción no alcanzó los votos necesarios. Diez concejales se pronunciaron a favor, tres en contra y ocho se abstuvieron, por lo que la propuesta no fue aprobada.

¿Qué dijo Pabel Muñoz?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió al tema y aseguró que le informaron que el convenio con Unops se encuentra en proceso de liquidación “con normalidad”, al igual que el remanente económico.

Por su parte, el concejal Adrián Ibarra defendió el manejo del proceso y señaló que desde el año pasado existe un seguimiento al caso tanto desde el Concejo, en su rol fiscalizador, como desde la administración municipal. Indicó que se mantienen conversaciones para aclarar la diferencia económica pendiente y recalcó que no se debe “satanizar” los convenios internacionales.

“Estamos hablando de la ONU a través de Unops. Es un proceso viable que se ha realizado no solo con gobiernos locales, sino también con el Gobierno Nacional”, afirmó Ibarra, quien recordó que la organización ha firmado cientos de convenios en el país.

Mencionó que aunque el acuerdo fue terminado, sí se ejecutaron actividades que estarían debidamente justificadas y que, en ningún caso, deberían representar perjuicios para la ciudad.

