Robo a youtuber coreano en el Centro Histórico de Quito genera alerta

El robo a un influencer coreano en Quito quedó registrado en video y se viralizó. El hecho ocurrió en pleno Centro Histórico

El robo al youtuber coreano ocurrió en el bulevar de la 24 de Mayo, en el Centro Histórico de Quito.

Lo que comenzó como un recorrido tranquilo por uno de los sectores más emblemáticos de Quito terminó convirtiéndose en una experiencia de miedo y frustración. El youtuber coreano Sanghyeok Lee denunció haber sido víctima de un robo mientras recorría el Centro Histórico de la capital ecuatoriana, un hecho que quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El creador de contenido compartió las imágenes el 16 de enero de 2026 en su canal de YouTube. El clip, que ya tiene miles de reproducciones, muestra el momento exacto en el que lo atacan para robarle su teléfono celular e intentan quitarle su motocicleta.

El caso ha generado reacciones en plataformas digitales y reavivó el debate sobre la seguridad en zonas turísticas de Quito.

¿Dónde y cómo ocurrió el robo al influencer coreano?

El asalto se produjo en el bulevar de la 24 de Mayo, una de las áreas más conflictivas del casco colonial de Quito. De acuerdo con lo que se observa en el video, Sanghyeok Lee avanzaba lentamente por una de las calles cuando comenzaron a seguirlo.

Al disminuir la velocidad, un hombre se abalanzó sobre él y le arrebató el celular. En ese momento, el turista gritó desesperadamente.

Rodeado y en riesgo de caer de la motocicleta

Tras el primer forcejeo, el youtuber intentó recuperar su teléfono. Sin embargo, su intención fue en vano, pues el hecho delictivo ya había ocurrido.

Las imágenes muestran momentos de tensión, con movimientos bruscos y expresiones de evidente nerviosismo. El video evidencia no solo el robo, sino también la sensación de vulnerabilidad que enfrentó el visitante extranjero en una zona concurrida de Quito.

Sanghyeok Lee denunció el asalto y lo viralizó en su canal de YouTube, donde el video ya cuenta con miles de reproducciones. Tomado de YouTube

Sin detenidos y con un accidente posterior

Luego del asalto, Sanghyeok Lee acudió a la Policía Nacional para solicitar ayuda. No obstante, según relató en el video, los sospechosos no fueron localizados.

En medio del nerviosismo y la confusión, el youtuber salió apresuradamente del sector y sufrió un accidente de tránsito, lo que provocó daños a un taxi. El incidente agravó aún más la experiencia negativa del turista durante su visita a Quito.

Un contraste marcado en el video viral

El clip publicado por Sanghyeok Lee tiene más de 269.000 visualizaciones y supera los 2.000 comentarios. En la introducción, el creador muestra imágenes de su paso por Quito en las que aparece sonriente, interactuando con la gente y disfrutando de la ciudad.

Sin embargo, el tono cambia drásticamente tras el robo. El resto del video está marcado por el miedo, la preocupación y la frustración, sentimientos que expresa mientras relata lo ocurrido.

Este contraste ha generado empatía entre usuarios, pero también críticas y llamados de atención sobre la seguridad en el Centro Histórico, una zona frecuentada por turistas nacionales y extranjeros.

Reacciones y debate sobre seguridad en Quito

El caso del influencer coreano se suma a otros episodios de inseguridad reportados en sectores turísticos de la capital. En redes sociales, varios usuarios lamentaron lo ocurrido y pidieron mayor presencia policial, mientras otros recomendaron precaución a quienes visitan la zona.

