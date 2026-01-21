Ministro acusa al Municipio de Quito de no colaborar y quitar recursos a la Policía

El ministro del Interior, John Reimberg, lideró un operativo en el norte de Quito

Este 21 de enero de 2026 se desplegaron más de 60 efectivos en el sector de Iñaquito, en el norte.

Quito inició el 2026 en medio de una escalada de violencia que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía. En los primeros 11 días del año se registraron nueve muertes violentas y los asaltos cada vez son más frecuentes en distintos sectores de la capital.

Tras el crimen de un guardia de seguridad en el sector de la avenida República de El Salvador, en el norte de Quito, se intensificaron los operativos, especialmente dirigidos a motociclistas.

En este contexto, el papel del Municipio de Quito ha sido cuestionado. Aunque la competencia directa en seguridad recae en el Gobierno central, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que los municipios deben coordinar con la Policía acciones de seguridad ciudadana y elaborar planes seccionales en esta materia.

A ello se suma la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que subraya la necesidad de una articulación permanente entre el Ejecutivo y los gobiernos locales para enfrentar el delito.

Desde el Municipio se ha señalado que sí existe coordinación con la Policía. Según cifras oficiales, entre 2023 y 2025 se destinaron cerca de 13 millones de dólares en apoyo directo a la institución policial, a través de la Tasa de Seguridad.

"Hay municipios como el de Quito que no participan"

No obstante, el Gobierno central sostiene que esa coordinación no es efectiva. Este 21 de enero de 2026, durante un operativo de seguridad en el norte de Quito, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que no existe una verdadera articulación con el Municipio de la capital.

“No hay una articulación con el Municipio de Quito. Viene un proceso electoral y quieren sacar la cara para que Quito los conozca, para que sepan quiénes son las autoridades. Nosotros trabajamos todos los días, pero hay municipios como el de Quito que no participan en los proyectos”, afirmó el ministro.

Reimberg también cuestionó la intención del cabildo capitalino de suspender el convenio con la Policía Nacional. “Más bien quieren quitar recursos a la Policía. Vimos que quieren suspender el convenio con la Policía. Esto es lo mismo que sucedió con el Municipio de Guayaquil; luego salen como perros arrepentidos a decir por qué no les aceptamos la ayuda que quieren dar”, dijo.

Al respeto, la Secretaría de Seguridad del Municipio aseguró que tiene recursos comprometidos hasta 2029 con la institución, además de que se analizan nuevas necesidades planteadas por la Policía, las cuales podrían dar paso a futuros convenios, principalmente en el ámbito logístico, una vez que superen la evaluación interna correspondiente.

La Policía sí tiene recursos, según Reimberg

El ministro también recalcó que no permitirá, a su criterio, que la institución policial sea menospreciada. “Yo no voy a permitir que la Policía sea humillada. La Policía ahora tiene los recursos y vamos a seguir trabajando por la seguridad de los quiteños y ecuatorianos. Ya estamos acostumbrados a que no hagan nada”, añadió.

Finalmente, Reimberg aseguró que el Gobierno cuenta con el personal necesario para enfrentar la ola delictiva en la capital.

