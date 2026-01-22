Robo a influencer coreano en la 24 de Mayo: Policía Nacional detiene al responsable

Seguridad en el Centro Histórico: Arrestan al delincuente que atacó a influencer coreano

Tras el asalto al influencer coreano en Quito, la Policía logró detener al sospechoso, un ciudadano ecuatoriano de 32 años con antecedentes desde 2014.

La Policía Nacional logró la captura del delincuente responsable del asalto al influencer coreano Sanghyeok Lee, ocurrido en el Centro Histórico de Quito. El hecho se produjo mientras el youtuber recorría la conocida 24 de Mayo, una de las zonas más transitadas del casco colonial.

Delincuente con antecedentes y medidas sustitutivas

Según informó el subcomandante Rolando Beltrán, del Distrito Manuela Sáenz, el detenido es un ciudadano ecuatoriano de 32 años con antecedentes delictivos desde el 2014 por asociación ilícita, por microtrafico y robo. “Lo lamentable es que el individuo tenía medidas sustitutivas y pudimos comprobar que desde el 6 de enero de 2026 no se presentaba ante la autoridad competente”, indicó Beltrán.

La captura se realizó la noche del miércoles 21 de enero, tras investigaciones de la Policía Nacional que permitieron identificar al sospechoso responsable del robo al youtuber.

Beltrán informó que el arresto tuvo lugar en el sector de La Libertad, durante un operativo llevado a cabo por miembros de la Policía del Distrito Manuela Sáenz. Entre las pertenencias del detenido se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, de color verdoso, aparentemente marihuana. De esta manera, uno de los tres sospechosos del robo al ciudadano extranjero fue puesto bajo custodia.

Uno de los sospechosos del robo al youtuber, detenido por la Policía Nacional en el sector de La Libertad, tras un operativo en el que se hallaron sustancias sujetas a fiscalización. Cortesía

Cómo sucedió el asalto

El influencer coreano Sanghyeok Lee compartió el pasado 16 de enero un video en YouTube mostrando el momento del robo. En las imágenes, que superan las 269.000 reproducciones, se observa cómo tres sujetos lo atacan mientras paseaba en su motocicleta por la 24 de Mayo.

El youtuber relató que los atacantes le arrebataron su teléfono celular y estuvieron a punto de quitarle la motocicleta. “¡Ladrón, ladrón, ayúdame!”, gritó Sanghyeok, sin que ninguna persona acudiera en su auxilio.

En un intento por recuperar sus pertenencias, el influencer intentó enfrentarse a los antisociales, quienes parecían querer hacerlo caer de la motocicleta. En el video se escucha a uno de los delincuentes decir: “túmbalo, túmbalo”.

Tras el asalto, el joven acudió a la Policía Nacional, pero los sospechosos no fueron localizados en ese momento.

Reacciones en redes y preocupación por la seguridad

El video publicado por el youtuber ha generado más de 2.000 comentarios, con reacciones que mezclan solidaridad y preocupación. Mientras que las primeras imágenes muestran al influencer disfrutando de Quito y sonriendo a los transeúntes, el tono cambia radicalmente tras el robo, reflejando miedo y frustración.

Este incidente ha encendido un debate sobre la seguridad en el Centro Histórico, una zona frecuentada por turistas, y ha provocado llamados a reforzar la presencia policial en áreas turísticas de la capital ecuatoriana.

