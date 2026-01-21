“Por suerte no se llevaron el motor”: influencers denuncian robo de su auto en Quito

Más que un vehículo, era una compañera de viaje”, expresan los influencers tras ver su auto desvalijado en Quito

El vehículo de los influencers “Vamos Clamentina” quedó desvalijado mientras estaba estacionado en Pinsha.

El vehículo de los tiktokers del canal “Vamos Clamentina” fue desvalijado mientras estaba estacionado en el ingreso al Chaquiñán, en el sector de Pinsha. El hecho ocurrió la mañana del martes 20 de enero de 2026 y fue denunciado a través de redes sociales.

Una pareja de influencers de viajes denunció el robo y desmantelamiento de su vehículo, bautizado como “Clamentina”, mientras permanecía estacionado por cerca de 40 minutos en el Portal Pinsha, uno de los accesos al Chaquiñán, oriente de Quito.

El hecho fue dado a conocer el mismo 20 de enero a través de un video publicado en la cuenta de TikTok “Vamos Clamentina”, donde la influencer china Yirong Ding, dueña del automóvil, aparece visiblemente afectada mostrando los daños ocasionados durante su ausencia.

“Era más que un carro, era una compañera de viaje”

Según relataron los influencers, dejaron el vehículo estacionado para caminar junto a su perro y, al regresar, encontraron el auto completamente desvalijado. En un primer video, Yirong no pudo contener el llanto al mostrar el estado en el que quedó “Clamentina”.

“Más que un vehículo, era una compañera que la tenemos con mucho amor y nos dolió mucho verla de esa manera hoy”, expresó su pareja en el video, consternado por lo ocurrido.

Más tarde, ya con mayor calma, Yirong contó que consultaron al guardia del lugar sobre lo sucedido, pero la respuesta fue que “no vio nada y que le parecía raro”.

Cámaras no captaron claramente el robo

La Policía acudió al sitio y logró obtener imágenes de las cámaras de seguridad del sector. Sin embargo, según explicaron los afectados, estas no muestran el robo con claridad debido a que un poste obstruye la visibilidad.

Aun así, en los videos se alcanza a observar cómo los presuntos delincuentes descienden de otro vehículo, fuerzan las seguridades, rompen las ventanas y comienzan a sacar todo lo que había dentro del auto.

“Es un carro quiteño, lo robaron aquí y eso me parece un poco triste”, lamentó Yirong en uno de los videos compartidos con sus miles de seguidores.

“Por suerte no se llevaron el motor”

A pesar del impacto emocional, la influencer intentó poner un toque de humor a la situación.

“Por suerte no se llevaron el motor”, bromeó Yirong en el video que rápidamente se viralizó en TikTok.

Debido a los daños, la pareja tuvo que pedir una grúa para trasladar el vehículo hasta un taller mecánico, donde aún se encuentran cotizando las pérdidas ocasionadas por el robo.

Un vehículo que recorrió Sudamérica

“Clamentina” no era un auto cualquiera. A bordo de este vehículo, los influencers recorrieron Colombia, Perú, Bolivia y Chile, y lograron llegar hasta el final de la Carretera Austral, en Villa O’Higgins, uno de los destinos más emblemáticos del sur de Sudamérica.

