Operativo con códigos QR en Quito deja 5 detenidos por irregularidades migratorias

Las autoridades mantuvieron diálogos con propietarios y encargados de tiendas, farmacias y otros negocios del área

En un nuevo recorrido de control ciudadano, equipos de seguridad desplegaron operativos para verificar la masificación del uso de códigos QR y reforzar la vigilancia en distintos puntos de Quito. Durante la jornada, las autoridades realizaron revisiones en el sector de Iñaquito donde se concentró un movimiento inusual de personas y comercios.

(Te invitamos a leer: ¿Se declarará emergencia para reforzar la seguridad en Ecuador? Interior responde)

Según informó el ministro de Interior, John Reimberg, las intervenciones permitieron la detención de cinco ciudadanos por presuntas irregularidades migratorias. Estas personas no contaban con la documentación que les habilita a permanecer legalmente en el país, por lo que fueron trasladadas para iniciar el trámite correspondiente al proceso de deportación.

Además de los controles a transeúntes y vehículos, las autoridades mantuvieron diálogos con propietarios y encargados de tiendas, farmacias, restaurantes y otros negocios del área. El objetivo fue recoger información sobre la presencia policial en la zona y evaluar su efectividad en la prevención del delito.

RELACIONADAS Ministro acusa al Municipio de Quito de no colaborar y quitar recursos a la Policía

Según Reimberg, varios comerciantes afirmaron que la Policía Nacional recorre entre tres y cuatro veces al día sus locales. Cortesía

Voces de los comerciantes

Según Reimberg, varios comerciantes afirmaron que la Policía Nacional recorre entre tres y cuatro veces al día sus locales, una frecuencia que —según comentaron— les ha permitido mantener un contacto más directo con los uniformados. "Esto no solo facilita reportar comportamientos sospechosos, sino también alertar sobre problemáticas recurrentes en el sector, especialmente aquellas relacionadas con extorsión, uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía", agregó.

(Sigue leyendo: ¿Ha mejorado la seguridad vial en Quito? Esto dicen las cifras oficiales)

Robo a youtuber coreano en el Centro Histórico de Quito genera alerta Leer más

Los operativos, según explicó Reimberg los equipos desplegados en territorio, buscan reforzar la sensación de seguridad mediante la presencia constante de patrullajes y el uso de herramientas tecnológicas como los códigos QR, que permiten un mayor control sobre los puntos críticos del sector.

Aunque las autoridades evitaron adelantar resultados globales, señalaron que estos despliegues continuarán en diferentes zonas de la ciudad como parte de una estrategia que combina vigilancia, contacto comunitario y seguimiento a posibles estructuras delictivas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ!