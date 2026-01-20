¿Se declarará emergencia para reforzar la seguridad en Ecuador? Interior responde

La cartera de estado proyecta nuevas operaciones en 2026 con reducción de hasta 25% en violencia

¿Se declarará una emergencia para reforzar la seguridad en Ecuador? El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la medida busca “fortalecer de forma más rápida las instituciones, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional”. “Yo estimo que esta semana vamos a declarar la emergencia para atender los requerimientos más urgentes de la Policía, sin declarar la totalidad del Ministerio”, explicó el ministro en Teleamazonas.

Reimberg detalló que la acción permitirá adquirir equipamiento y recursos de manera más ágil, siempre auditada y verificada, para evitar “malas interpretaciones como suele ocurrir”. Ya se han recibido nuevas motos para la Policía Nacional y próximamente llegarán cerca de 500 vehículos.

El objetivo principal es atacar la economía criminal y las estructuras de los grupos delictivos, concentrándose en Guayas, Los Ríos y Manabí, donde se realizan operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas. “El objetivo es atacar a los grupos criminales”, enfatizó el ministro.

Operaciones en puertos y cárceles buscan desarticular grupos criminales

Durante su intervención, Reimberg señaló avances en puertos de Guayaquil y Pozo de Atavién, con incautaciones de drogas que suman más de 5 toneladas en los primeros 15 días de enero. También destacó intervenciones en penitenciarías, como la cárcel del Encuentro, para impedir que los criminales “sigan operando desde las cárceles”.

El ministro mencionó casos específicos, como la desarticulación de la estructura del grupo “Los Choneros”, incluyendo a alias Quevedo, ubicado en Colombia y vinculado al suministro de armamento y drogas. Reimberg aclaró: “Se siguen comandando desde las cárceles y ordenando lo que se ejecuta en las calles”.

A pesar de los avances, la violencia persiste. Solo durante un fin de semana se registraron 15 asesinatos. Sin embargo, los datos muestran reducciones en homicidios: Manabí 25%, Guayas 22% y un 4% en el DMG, gracias a las operaciones en curso.

Problemas en la justicia afectan desarticulación de criminales

El ministro señaló que algunos jueces han favorecido a delincuentes vinculados a procesos de delincuencia organizada, retrasando la desvinculación de policías involucrados en actividades criminales. “Estamos cansados de que haya jueces todavía que estén a favor de los criminales”, dijo Reimberg.

Se han depurado cerca de 400 policías en 2025, y el proceso continuará este año. “Hacemos las acciones pertinentes para que este servidor policial no vuelva a afectar la seguridad ciudadana”, aseguró.

Reimberg destacó que los cambios en la carrera policial buscan agilizar la desvinculación de personal involucrado en delitos y asegurar que las fuerzas puedan operar de manera eficiente mientras se ajusta la normativa.

Investigación de alias Marino y cooperación internacional

Sobre el asesinato de alias Marino, el ministro aclaró que la investigación se realiza desde 2024 y sigue procedimientos judiciales sólidos. “Estamos trabajando con el Centro Nacional de Inteligencia y la UAFE, articuladamente, para obtener resultados pronto”, afirmó.

Reimberg enfatizó que las operaciones de seguridad buscan cortar la fuente económica de los grupos criminales y no solo capturar a transportistas o miembros de menor rango. El enfoque de 2026 será “atacar la economía criminal, que es donde realmente uno afecta a los grupos”.

El ministro advirtió que los grupos criminales operan desde hace 15 años y que los gobiernos anteriores no enfrentaron adecuadamente la criminalidad. “Este gobierno jamás va a pactar, siempre vamos a estar en la línea de ataque”, concluyó.

