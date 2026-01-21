Veeduría ciudadana inicia control a la operación del Metro de Quito

Autoridades del Metro de Quito y miembros de la nueva veeduría ciudadana durante la primera reunión de coordinación del proceso de control social.

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito inició oficialmente el trabajo con una nueva veeduría ciudadana acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyo objetivo será vigilar la operación comercial del sistema de transporte subterráneo durante un período de 12 meses.

¿Quiénes son los veedores del Metro ?

La primera reunión de coordinación se realizó este martes 20 de enero y contó con la participación del gerente general del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, y los tres ciudadanos que conforman la veeduría: Fernando Sancho, Darío Paladines y Luis Toapanta.

Durante el encuentro, los veedores presentaron su plan de trabajo para 2026, el cual incluye acciones de seguimiento a la operación diaria del Metro, los procesos de mantenimiento de trenes e infraestructura, así como la observación de los procedimientos de contratación pública que ejecuta la entidad.

Veedores con experiencia previa en el Metro de Quito

Dos de los integrantes de la veeduría, Fernando Sancho y Darío Paladines, cuentan con experiencia previa, ya que participaron en un proceso similar en etapas anteriores del proyecto Metro de Quito. Este antecedente fue destacado como un valor agregado para fortalecer el control social y la fiscalización ciudadana.

Sancho señaló que el primer acercamiento con la actual administración se desarrolló en un ambiente de apertura y colaboración. “En esta reunión inaugural hemos encontrado cordialidad y disposición por parte del gerente del Metro. Cuando no hay nada que ocultar, las cosas se presentan de esta manera, y eso nos permitirá hacer el trabajo como corresponde”, afirmó.

Primeras visitas técnicas anunciadas

Por su parte, el gerente del Metro, ratificó el compromiso institucional de facilitar toda la información necesaria para el trabajo de la veeduría, en cumplimiento de la normativa legal vigente.

“Desde la administración reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano. Los procesos del Metro se ejecutan en estricto apego a la ley”, señaló el funcionario.

Como parte de las primeras acciones del plan de trabajo, la veeduría anunció visitas a los Talleres y Cocheras del Metro de Quito, donde se verificará el mantenimiento de los trenes, así como al Puesto de Control Central (PCC), considerado el núcleo operativo desde donde se monitorea todo el sistema.

