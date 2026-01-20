Expreso
El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, presentó en el Pleno la moción para el proceso de fiscalización.
El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, presentó en el Pleno la moción para el proceso de fiscalización.Cortesía: Asamblea/ Flickr

El oficialismo en la Asamblea pone el ojo en el Municipio de Quito: ¿Qué investigará?

ADN logró los votos para un proceso de fiscalización a la contratación de trolebuses en la administración de Pabel Muñoz

La Asamblea iniciará un proceso de fiscalización a las acciones de los gobiernos seccionales. Este 20 de enero de 2026, la mayoría comandada por la bancada oficialista de ADN aprobó una resolución sobre la compra de 60 trolebuses durante la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana.

El encargado de presentar la moción fue el legislador gobiernista Xavier Ordóñez. Señaló que la Contraloría ha hallado irregularidades en los contratos, “mencionando glosas por millones e indicios de responsabilidad penal en la compra de 60 trolebuses por un monto aproximado de 35 millones de dólares”.

Con ese antecedente, Ordóñez aclaró que la fiscalización no busca sancionar directamente a una autoridad. “Hablamos de fiscalizar un modelo de contratación pública con recursos estatales”, señaló ante el Pleno.

¿Dónde se tramitará este proceso?

El inicio de la fiscalización fue aprobado con 79 votos de ADN y sus aliados en la Asamblea. Como parte de la resolución, se estableció que el proceso se tramite en la Comisión de Relaciones Internacionales, instancia en la que el oficialismo tiene mayoría.

La investigación está dirigida a las actuaciones del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pabel Muñoz, así como a las autoridades de las empresas públicas metropolitanas.

El asambleísta de ADN Andrés Castillo afirmó que el tema trasciende al Municipio de Quito. “Se está inaugurando en el Ecuador un mecanismo de ‘bypasseo’ de la contratación pública. Se contrataron los trolebuses que fueron inaugurados el año anterior saltándose los procedimientos del Sistema de Contratación Pública”, indicó.

El origen del conflicto

Desde el 31 de marzo de 2025, 60 nuevos trolebuses se incorporaron a la flota municipal, cuya renovación empezó a gestionarse en 2022. Sin embargo, un informe de la Contraloría General del Estado cuestionó el mecanismo de adquisición.

En ese examen se señala que el equipo de Pabel Muñoz no sustentó por qué prescindió de la normativa local y evitó un proceso de subasta inversa a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

En su lugar, el Municipio firmó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), entidad que no es una agencia bilateral de financiamiento, como el BID, el Banco Mundial o la CAF.

