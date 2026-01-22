Expreso
Incendio en Quito
50 efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajaron para controlar el fuego. Foto Cortesía BomberosCortesía

Bomberos de Quito controlan incendio en fábrica de perfumes en Carcelén

Un incendio industrial afectó la fábrica de fragancias en Carcelén Industrial

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que un incendio se desató el miércoles 22 de enero a las 05:25 en la fábrica de perfumes Florasintesis, ubicada en el sector de Carcelén Industrial, entre las calles Joaquín Mancheno y Galo Plaza Lasso.

La alerta se recibió a través del número de emergencias 9-1-1, y al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuego se concentraba en la bodega donde se almacenaban solventes, alcoholes y otros materiales altamente inflamables, generando una gran cantidad de humo dentro de la fábrica.

Bomberos despliegan operativo de emergencia

Para controlar la situación, el Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó 50 efectivos y 25 vehículos de emergencia y logísticos. Los bomberos trabajaron durante varias horas para impedir la propagación del fuego hacia otras áreas de la instalación industrial.

Incendio controlado sin riesgos de propagación

Tras seis horas de trabajo, el organismo de socorro informó que el incendio se encuentra controlado y confinado a la bodega afectada, sin riesgo de propagación hacia otros galpones de la fábrica.

El Cuerpo de Bomberos destacó que no se reportaron víctimas ni heridos, y reiteró la importancia de la prevención de incendios en instalaciones industriales, especialmente donde se almacenan materiales inflamables.

Debido a la emergencia, se mantiene el cierre vial de las calles Juan de Selis y Mariano Cardenal. Como ruta alterna, se recomienda circular por la avenida Galo Plaza Lasso.

