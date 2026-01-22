Bomberos de Quito controlan incendio en fábrica de perfumes en Carcelén
Un incendio industrial afectó la fábrica de fragancias en Carcelén Industrial
El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que un incendio se desató el miércoles 22 de enero a las 05:25 en la fábrica de perfumes Florasintesis, ubicada en el sector de Carcelén Industrial, entre las calles Joaquín Mancheno y Galo Plaza Lasso.
La alerta se recibió a través del número de emergencias 9-1-1, y al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el fuego se concentraba en la bodega donde se almacenaban solventes, alcoholes y otros materiales altamente inflamables, generando una gran cantidad de humo dentro de la fábrica.
Siniestro en la vía a Yaguachi deja once heridos y un fallecidoLeer más
Bomberos despliegan operativo de emergencia
Para controlar la situación, el Cuerpo de Bomberos de Quito movilizó 50 efectivos y 25 vehículos de emergencia y logísticos. Los bomberos trabajaron durante varias horas para impedir la propagación del fuego hacia otras áreas de la instalación industrial.
🔥🏭 #Ahora | Atendemos una emergencia por un incendio industrial en una fábrica de perfumes en el sector de Carcelén, norte de #Quito.— Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 22, 2026
🧑🏻🚒 Nuestro equipo trabaja desde cuatro frentes de ataque para controlar la emergencia y evitar la propagación del incendio.… pic.twitter.com/qLIlEkxDjR
Incendio controlado sin riesgos de propagación
Tras seis horas de trabajo, el organismo de socorro informó que el incendio se encuentra controlado y confinado a la bodega afectada, sin riesgo de propagación hacia otros galpones de la fábrica.
El Cuerpo de Bomberos destacó que no se reportaron víctimas ni heridos, y reiteró la importancia de la prevención de incendios en instalaciones industriales, especialmente donde se almacenan materiales inflamables.
Debido a la emergencia, se mantiene el cierre vial de las calles Juan de Selis y Mariano Cardenal. Como ruta alterna, se recomienda circular por la avenida Galo Plaza Lasso.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!