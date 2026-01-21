Descubren guarida de la banda criminal Los Lobos en Quito

Operativo policial y militar descubre escondite de Los Lobos con uniformes de seguridad privada, armas y cédulas de identidad

Un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió el descubrimiento de una presunta guarida utilizada por la banda criminal Los Lobos en el sector de Atucucho, occidente de Quito.

Operativo policial en Atucucho desmantela guarida de Los Lobos

La intervención se realizó la mañana del 21 de enero y dejó al descubierto una vivienda que funcionaba como bodega clandestina, en la que se almacenaban cientos de documentos personales, electrodomésticos, equipos tecnológicos y otros artículos presuntamente robados, además de objetos que habrían sido utilizados para la comisión de delitos.

Según información oficial, los agentes de seguridad llegaron hasta la zona tras labores de inteligencia que alertaron sobre movimientos sospechosos en una vivienda aparentemente abandonada.

Al ingresar al inmueble, los uniformados se encontraron con un gran número de bienes acumulados en varias habitaciones, lo que reforzó la hipótesis de que el lugar era utilizado como centro de acopio por integrantes de la organización criminal.

Entre los objetos hallados constaban cientos de cédulas de identidad y certificados de votación, documentos que habrían sido sustraídos a ciudadanos durante robos, asaltos o extorsiones.

Estos documentos, de acuerdo con las autoridades, podrían haber sido utilizados para suplantación de identidad, estafas u otros delitos de carácter financiero y administrativo, lo que agrava la peligrosidad de las actividades desarrolladas en el sitio.

Estrategias delictivas: uso de uniformes de seguridad para delitos

Además de los documentos personales, los agentes encontraron una gran cantidad de artículos de valor, como armas blancas, joyas, celulares de distintas marcas, llantas, cascos para motocicleta y alcancías. También se incautaron electrodomésticos, equipos tecnológicos, máquinas de coser y otros bienes que aún están siendo inventariados por la Policía Judicial para determinar su procedencia y posibles vínculos con denuncias presentadas por la ciudadanía.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de uniformes pertenecientes a empresas de seguridad privada. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este detalle refuerza la presunción de que los integrantes de la banda utilizaban la fachada de guardias de seguridad para movilizarse sin levantar sospechas, cometer actos ilícitos y generar intimidación entre los habitantes del sector.

“El lugar tenía un carácter estratégico, y se presume que los delincuentes utilizaban la fachada de guardias de seguridad para cometer actos ilícitos y generar intimidación en el sector”, informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial difundido tras el operativo. La institución señaló además que este tipo de estrategias son cada vez más utilizadas por organizaciones criminales para evadir controles y ganar control territorial.

