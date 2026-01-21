Siniestro en la vía a Yaguachi deja once heridos y un fallecido

El siniestro ocurrió la mañana de este miércoles en Yaguachi y dejó once heridos y una persona fallecida

Equipos de emergencia atienden el siniestro registrado en la vía a Yaguachi, que dejó once personas heridas y una víctima mortal, mientras se investigan las causas del accidente.

Un siniestro de tránsito se registró este miércoles 21 de enero de 2026 en la vía principal del cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. El hecho involucró a un bus de transporte intercantonal y un vehículo pesado, lo que generó una rápida movilización de los organismos de emergencia.

a alerta fue recibida por el Centro Zonal ECU 911 Samborondón alrededor de las 06:30, tras lo cual se activaron los protocolos de atención y respuesta para este tipo de emergencias viales.

Atención a los heridos y traslado a casas de salud

El Cuerpo de Bomberos de Durán informó que brindó atención prehospitalaria a seis personas, una de las cuales fue trasladada al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, mientras que las otras cinco recibieron valoración y atención en el lugar al presentar heridas leves.

Por su parte, la empresa Concegua indicó que asistió y trasladó a otros seis pacientes hacia el Hospital Enrique Ortega y el IESS Milagro. Posteriormente, se confirmó que uno de los heridos falleció tras su ingreso al Hospital Enrique Ortega.

De acuerdo con el reporte consolidado de las instituciones articuladas, el siniestro dejó un saldo de once personas heridas y una fallecida.

Procedimientos legales y llamado a la prevención

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) coordinó la presencia de la unidad de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con los procedimientos correspondientes conforme a la normativa vigente.

Al sitio también acudieron unidades de la CTE, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Cuerpo de Bomberos de Durán y la Policía Nacional, con el fin de atender la emergencia y asegurar la zona.

Desde el ECU 911 se reiteró el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y reportar cualquier emergencia a través de la Línea Única 9-1-1, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir nuevos siniestros.

