Dos accidentes de tránsito en menos de 12 horas en la vía a Samborondón

Uno de los siniestro dejó un motociclista fallecido. Conductores piden más control de las autoridades en esta zona

Los usuarios que a diario circulan por la vía Samborondón (rumbo a la cabecera cantonal) amanecieron este 15 de enero con una nueva señal de alerta. En menos de doce horas se registraron dos accidentes de tránsito en este corredor, uno de ellos con saldo fatal, lo que volvió a encender las críticas ciudadanas sobre la seguridad vial.

Los accidentes dejan una persona fallecida

El primer siniestro ocurrió alrededor de las 08:00, a la altura de la urbanización Castilla. Un motociclista que se movilizaba por el carril izquierdo perdió la vida tras ser impactado por un tráiler.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la motocicleta se detuvo de manera repentina y, segundos después, fue embestida por el vehículo pesado. Según los primeros reportes, la víctima falleció de forma inmediata.

Horas más tarde, cerca de las 14:00, otro accidente se reportó en el mismo eje vial, a pocos metros del centro comercial El Dorado.

En este caso, dos vehículos livianos colisionaron, entre ellos un automóvil Kia de color blanco. A diferencia del primer hecho, no se registraron personas fallecidas, aunque sí daños materiales y afectación al tránsito.

#ATENCIÓN| En la mañana de este 15 de enero de 2026 se registró un accidente de tránsito en la vía a Salitre, a la altura de la Universidad Ecotec, donde un motociclista falleció tras ser arrollado por un tráiler, hecho que quedó registrado en video y que evidenció una presunta… pic.twitter.com/aVI0xJpLHF — Sambonews TV Digital (@Sambonews_ecu) January 15, 2026

Intenso tráfico, reclamos y pedido de más control tras incidentes

Accidentes de tránsito en Guayaquil: disminuyen muertes por siniestros, según la ATM Leer más

Ambos episodios provocaron una fuerte congestión vehicular. Conductores reportaron que el recorrido de menos de cinco kilómetros llegó a tomar hasta 30 minutos, en una vía que ya es conocida por sus constantes embotellamientos y maniobras de riesgo.

Tal como lo ha venido documentando EXPRESO en una serie de reportajes, la vía Samborondón se ha convertido en un punto crítico de siniestros viales. Residentes y usuarios coinciden en que la combinación de exceso de velocidad, imprudencia y escaso control está pasando factura.

“Es un tráfico terrible. Los tráileres van a toda velocidad, se cambian de carril sin cuidado y tocan bocina de forma excesiva. Pero tampoco se puede justificar a los motociclistas, que muchas veces se atraviesan entre los carros”, denunció Michael Canales, morador del sector.

A su criterio, la presencia de agentes de tránsito es insuficiente fuera de La Puntilla y pidió que la Prefectura del Guayas y el Municipio de Daule intervengan en el tramo que va desde El Dorado hasta la Ecotec.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Residentes y visitantes coincidieron en que los accidentes son frecuentes en esta zona y exigieron medidas urgentes para mejorar el control, la señalización y la seguridad en una vía que, pese a su importancia estratégica, sigue acumulando siniestros.

Av. Leon Febres Cordero, sector Matices para subir al puente que va a vía Salitre Samborondón , está colapsado. La Aurora con tráfico atascado. Y ya viene la lluvia!

😰@CTEcuador su ayuda URG pic.twitter.com/TwexHI5M3P — Diana Chonillo (@dianachonito) January 15, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!