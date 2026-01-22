Quito: La González Suárez responde a robos con estrategia de seguridad

González Suárez adopta nuevas medidas de prevención ante creciente número de robos de oportunidad en el norte de Quito

Una escena captada por cámaras de seguridad en la avenida González Suárez, en el norte de Quito, encendió las alarmas entre vecinos y usuarios de redes sociales. En las imágenes se observa cómo una mujer logra zafarse de varios sujetos que intentan abordarla en plena vía pública, durante la noche.

Un robo que activó las alarmas en Quito

El video, difundido ampliamente en plataformas digitales, fue inicialmente señalado como un presunto intento de secuestro. No obstante, la Policía Nacional aclaró que el hecho corresponde a un intento de robo bajo la modalidad conocida como “de oportunidad”.

El mayor Byron Flores, jefe de Operaciones del distrito Eugenio Espejo, informó que el incidente ocurrió el viernes 16 de enero, alrededor de las 22:00. Según explicó, no existía una alerta previa ni una denuncia formal presentada ante las autoridades. La Policía tuvo conocimiento del hecho a través de un chat comunitario del sector, lo que permitió activar de inmediato a los equipos de investigación e inteligencia para levantar información y verificar lo ocurrido.

De acuerdo con la versión policial, la rápida reacción de la mujer fue determinante para evitar que el delito se concretara. “No se trató de un intento de secuestro, sino de un robo de oportunidad”, reiteró el mayor Flores, al referirse a este tipo de delitos que se producen cuando los antisociales aprovechan descuidos momentáneos de las personas.

Pocos días después del incidente, la presencia de las fuerzas del orden se incrementó en la zona. El martes posterior al hecho se realizaron operativos policiales y durante la jornada de ayer la avenida González Suárez fue patrullada por personal militar. La presencia de uniformados llamó la atención de quienes transitaban por el sector, generando reacciones de preocupación y comentarios entre peatones y conductores.

Varios vecinos coincidieron en que si bien la presencia policial ha contribuido a reducir ciertos delitos, estas acciones no deberían limitarse a una respuesta posterior a hechos violentos. “La seguridad no puede aparecer solo después de que ocurre algo grave. Tiene que ser permanente”, comentó una residente del sector.

Para los moradores, el caso difundido en redes no es un hecho aislado. En diciembre pasado, una mañana a eso de las 11:00 un hombre fue asaltado a mano armada en los exteriores de un edificio del mismo sector. Tres sujetos armados, que se movilizaban en motocicletas, lo interceptaron y le robaron su reloj. Un testigo del hecho, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que los atacantes actuaron con violencia y sin importar la presencia de otras personas en el lugar.

Controles. Vecinos contrataron seguridad privada para monitorear en diferentes horarios. Leonardo Velazco

Quito refuerza seguridad en la avenida González Suárez

Según este morador, lo más preocupante es la creciente agresividad de los delincuentes y la aparente pérdida del temor a cometer delitos incluso en espacios concurridos y a plena luz del día. A estos casos se suman robos a vehículos estacionados frente a locales comerciales y edificios residenciales. “Son robos de ocasión, pero cada vez más frecuentes”, coincidieron varios vecinos.

El presidente del Comité Pro Mejoras del Barrio González Suárez señaló que, aunque se han registrado hechos delictivos, estos son esporádicos y, de acuerdo con los indicadores del comité, la incidencia ha disminuido de manera significativa. “Hemos logrado reducir casi el 80 %, incluso hasta el 90 % de los eventos, gracias a las estrategias de seguridad comunitaria”, afirmó.

Desde mayo de 2023, el barrio cuenta con un sistema de seguridad privada motorizada, financiado mediante aportes de los vecinos. Actualmente operan cinco motorizados que realizan rondas entre las 19:00 y las 23:00, con refuerzos los fines de semana, considerados los horarios de mayor riesgo.

Aunque la seguridad ciudadana es una competencia directa del Gobierno Central, el Municipio no es un actor pasivo. EMSEGURIDAD existe justamente para invertir en prevención situacional, tecnología, infraestructura y apoyo operativo Analía Ledesma concejal de Quito

“Este no es un problema exclusivo de la González Suárez. Es una situación que afecta a toda la ciudad y al país”, señaló el dirigente barrial. Sin embargo, reconoció que también es necesario fortalecer la prevención individual. “Tenemos que ser más cuidadosos al salir de noche, al dejar los vehículos en la calle o al portar objetos de valor”.

Entre las principales propuestas del comité está la interconexión de las cámaras de seguridad de los edificios del sector en una central única de monitoreo.

El proyecto contempla la instalación de al menos 60 cámaras y un sistema de coordinación directa con los guardias motorizados, con el objetivo de prevenir delitos y no limitarse a revisar grabaciones después de los hechos.

Aunque existe coordinación con la Policía Nacional a través de chats comunitarios y del plan ‘Policía cuida tu barrio’, los vecinos consideran que la respuesta institucional sigue siendo lenta, debido a la sobrecarga de emergencias y a la falta de recursos. “Cuando pasa algo, los delitos ocurren en segundos. La prevención es clave”, insistió el representante barrial.

Robo. En cámaras de seguridad quedó grabado el asalto armado a un morador. Leonardo Velazco

Analía Ledesma: “Con esos recursos se pudieron instalar hasta 1.200 cámaras de seguridad”

A esta preocupación se sumó la concejal Analía Ledesma, quien cuestionó la baja ejecución presupuestaria de Emseguridad. En el año fiscal 2025, la entidad contó con un presupuesto aprobado de 21,6 millones de dólares, pero ejecutó apenas cerca de 13 millones, alrededor del 60 %, lo que representa una subejecución de 8,6 millones de dólares.

“Con esos recursos se pudieron instalar entre 800 y 1.200 cámaras de videovigilancia, modernizar centros de monitoreo, mejorar la iluminación pública o fortalecer sistemas de lectura de placas”, dijo la concejal, quien calificó la situación como grave en medio del incremento sostenido de robos y delitos violentos en la capital.

🆘 En2025, @epemseguridad tuvo un presupuesto de 21,6 millones de dólares y ejecutó apenas cerca de 13 millones.



Dicho de otro modo: casi 4 de cada10 dólares asignados a #seguridad ciudadana no se utilizaron, pese a que #Quito atraviesa una de las peores crisis de inseguridad. pic.twitter.com/nDXSMYc3sW — Analía Ledesma García (@analialedesmaec) January 19, 2026

Los moradores también cuestionan el cobro de la tasa de seguridad municipal. “Nos cobran una tasa, pero no vemos resultados. No necesitamos agentes parados en las esquinas; necesitamos patrullaje real, motos, equipos y UPC que funcionen”, reclamó un vecino.

