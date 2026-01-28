Caso Caja Chica: ocho figuras del correísmo bajo investigación

El caso Caja Chica, que investiga presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la madrugada del miércoles 28 de enero de 2026 se realizaron cuatro allanamientos: tres en la provincia de Pichincha y uno en Guayas. El operativo se enmarca en una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, bajo la hipótesis de que dinero ilícito habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.

RELACIONADAS Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

Uno de los inmuebles allanados corresponde a la excandidata presidencial Luisa González. También se encuentran bajo investigación a el asambleísta Patricio Chávez, del excandidato presidencial Andrés Arauz y de la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur.

Los ocho investigados

La investigación señala a ocho personas vinculadas al correísmo:

Rafael Correa, expresidente de la República.

Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana.

Andrés Arauz, excandidato presidencial y exministro.

Patricio Chávez, asambleísta por Pichincha.

Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías.

Fausto Herrera, exministro de Finanzas.

Patricio Rivera, también exministro de Finanzas.

Bibian Hernández, abogada.

La FGE no reportó detenidos tras los allanamientos, pero confirmó que la causa sigue en etapa de investigación. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores en casos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

"Ahora se inventan esto"

El expresidente Rafael Correa reaccionó en su cuenta de X, calificando la investigación como un intento de persecución política: “Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto. Ya basta”. Correa compartió además la notificación de la Fiscalía que lo incluye entre los indagados.

¡YA BASTA!!!!

Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto.

¡YA BASTA!#NosGobiernanDelincuentes https://t.co/ihtZsUDeCC — Rafael Correa (@MashiRafael) January 28, 2026

Por su parte, Luisa González enfrenta un segundo proceso relacionado con la campaña de 2023. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó su apelación en una causa por presuntas infracciones electorales, tras una denuncia presentada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint. González sostiene que se vulneró su derecho a la defensa en ese procedimiento.

"Ni en las peores dictaduras": Rafael Correa sobre allanamiento a Luisa González Leer más

Posibles implicaciones

El caso Caja Chica se suma a otros procesos judiciales que han involucrado a figuras del correísmo en los últimos años. Se presume que fondos ilícitos provenientes de Venezuela habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de 2023, en la que González y Arauz conformaron binomio y perdieron frente a Daniel Noboa.

La investigación, iniciada tras una denuncia con reserva el 24 de noviembre de 2025, podría tener repercusiones políticas y judiciales de gran alcance. De confirmarse las acusaciones, las sanciones contempladas por la ley son severas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!