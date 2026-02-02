Ola de frío polar en Florida: las escenas inusuales que dejó la tormenta de nieve

Personas esperan en una calle de Miami durante la inusual tormenta de nieve que acompañó la ola de frío polar en Florida.

Florida atraviesa una ola de frío histórica que ha dejado nieve en diversas ciudades y alterado los planes de residentes y turistas. Este fenómeno, impulsado por un "ciclón costero de rápida intensificación", ha generado sensaciones térmicas bajo cero en el sudeste de los Estados Unidos, extendiendo sus efectos hasta el sur de la península.

El pasado domingo, Miami registró una marca de 1.6°C, el valor más bajo desde 2010. Sin embargo, la sensación térmica en el aeropuerto internacional descendió hasta los -1.1°C, marcando un hito climático en los últimos 15 años.

Impacto en vuelos y el curioso fenómeno de las iguanas

Las condiciones extremas no solo obligaron a cancelar vuelos y retrasar el lanzamiento de la misión Artemis II, sino que también reactivaron un fenómeno inusual: la caída de iguanas. Al ser reptiles de sangre fría, estos animales quedan paralizados cuando el termómetro roza los 0°C, desprendiéndose de los árboles en un estado de letargo.

Ante esta situación, la agencia de fauna salvaje de Florida autorizó a los residentes a recolectar a los ejemplares caídos, los cuales suelen recuperar la movilidad una vez que el ambiente se calienta.

Madrugada gélida y pronósticos de nieve

Aunque Miami se libró de la nieve pese a los pronósticos iniciales, el lunes comenzó con temperaturas gélidas de 2°C, tras una madrugada con registros de -2°C en Palmdale y -1°C en áreas metropolitanas. Los meteorólogos advierten que el enfriamiento será aún más notorio durante las próximas horas nocturnas.

Debido a esto, rige una advertencia por frío extremo en condados como Orange, Seminole y Volusia. Las autoridades recomiendan limitar el tiempo al aire libre, resguardar a las mascotas y extremar precauciones con el uso de calefactores ante temperaturas que oscilarán entre los 0 y -5 grados centígrados.

Un amanecer gélido sorprendió a Miami, con temperaturas de apenas 2°C tras la ola de frío polar. Foto: EFE

Nieve en Tampa y un nuevo frente en el horizonte

A diferencia de la zona sur, localidades como Tampa Bay y Naples sí confirmaron la presencia de copos blancos. El Servicio Meteorológico informó reportes de nieve desde el condado de Levy hasta el condado de Lee, un evento sumamente extraño para la región costera del centro-oeste.

Si bien se espera un breve alivio entre la tarde del martes 03 y el miércoles 04 de febrero , la tregua será corta: un nuevo frente frío llegaría el jueves 05 de febrero, devolviendo al estado a un periodo de temperaturas polares.

4 AM: Here is a snapshot of low temperatures since midnight. Coldest temp so far this morning was 24 in Palmdale up in Glades County! In the metro, we're solidly in the 30's again this morning. With still a few hours to go, temps may still drop a few more degrees. 🥶 pic.twitter.com/nS82g5OPbv — NWS Miami (@NWSMiami) February 2, 2026

Un contexto nacional trágico

Esta crisis climática en el sur ocurre mientras Estados Unidos aún se recupera del impacto devastador de la semana pasada en el noreste. Aquella ola de frío, que sepultó a Nueva York bajo la nieve, dejó un saldo de más de 100 fallecidos, subrayando la severidad de un invierno que no da tregua al país.

