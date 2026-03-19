Encuentra Empleo Ecuador: errores que te hacen perder una vacante

Acceder a una oportunidad laboral no solo depende de la oferta disponible

En un contexto donde el desempleo es una de las principales preocupaciones ciudadanas, junto con la inseguridad, acceder a una oportunidad laboral no solo depende de la oferta disponible, sino también de cómo los postulantes enfrentan el proceso.

Te invitamos a leer: Encuentra Empleo marzo 2026: cómo mejorar tu hoja de vida

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 3,4%, una mínima reducción frente al 3,8% del mismo período del año anterior. Sin embargo, la cifra refleja una realidad aún compleja, especialmente en áreas urbanas, donde el desempleo alcanza el 4,0%, frente al 2,2% en zonas rurales.

Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público Leer más

En este escenario, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, impulsa la plataforma Encuentra Empleo, dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 29 años. La iniciativa forma parte del Acuerdo por la Empleabilidad, que busca incorporar a 160.000 personas al mercado laboral formal hasta finales de este año.

Durante marzo, los aspirantes pueden postular a vacantes en distintos sectores, desde cocina y ventas hasta áreas técnicas, contables y de salud, con un enfoque inclusivo: el 10% de las plazas está reservado para jóvenes de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios.

Pero más allá de las oportunidades, muchos candidatos quedan fuera por errores evitables durante la búsqueda de empleo.

La plataforma española de empleo Adams menciona los siguientes errores debes evitar:

Fallas que marcan la diferencia

Uno de los principales tropiezos es enviar un currículum genérico o desactualizado. Adaptar el CV a cada vacante, incorporar palabras clave y destacar logros concretos, más allá de tareas, puede ser decisivo, especialmente ante filtros automatizados de selección.

Otro error frecuente es infravalorar el propio perfil. Aceptar cualquier oferta sin analizar el mercado o no negociar el salario puede afectar tanto el desarrollo profesional como las condiciones laborales. La recomendación es investigar rangos salariales y sostener expectativas con argumentos.

La ausencia de una presencia profesional en internet también juega en contra. Hoy, los reclutadores revisan perfiles digitales para validar la idoneidad del candidato. Mantener actualizado el perfil en plataformas como LinkedIn, cuidar la imagen y participar en redes del sector puede marcar la diferencia.

Jornada laboral de 10 horas en Ecuador: guía sobre el Acuerdo 059 Leer más

A esto se suma un error clásico: depender únicamente de portales de empleo. El networking, contactos, referencias y relaciones profesionales, es una de las vías más efectivas para acceder a oportunidades laborales.

Preparación: clave para no quedar fuera

Llegar a una entrevista sin conocer la empresa o el cargo al que se aplica es otra señal de desinterés que puede descartar a un candidato. Investigar la organización, su cultura y su actividad permite responder mejor y formular preguntas relevantes.

El manejo de los nervios también influye. Técnicas como estructurar respuestas con ejemplos concretos ayudan a comunicar mejor la experiencia y demostrar competencias reales.

Finalmente, la plataforma señala que no actualizarse es uno de los mayores riesgos. En un mercado laboral cada vez más competitivo, la formación continua, especialmente en habilidades digitales y blandas, es clave para mantenerse vigente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!