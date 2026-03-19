¿Quién ordenó el desalojo de militares de Los Ríos? Esto se sabe del caso

Miembros del Ejército ecuatoriano fueron expulsados del sitio en el que pernoctaban en Quevedo, según el Gobierno central

Los Ríos es una de las provincias en las que se rige el toque de queda dispuesto por el presidente Daniel Noboa desde mediados de marzo, con el objetivo de combatir a estructuras narcodelictivas en ese territorio. Miembros del Ejército ecuatoriano fueron desplegados a ese punto desde el fin de semana, para desarrollar diversos operativos, según el Gobierno central.

Sin embargo, este jueves 19 de marzo, Noboa señaló que la Cámara de Comercio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos desalojaron a los militares que pernoctaban en el edificio de ExpoQuevedo.

(Te puede interesar: Ejército investiga actuaciones de militares tras operación en Milagro: lo que se sabe)

"Mientras nuestras Fuerzas Armadas cumplen su misión, respaldadas por su Presidente, hay quienes han decidido expulsarlas de puntos estratégicos, esta vez en Los Ríos. Estamos aquí para defender al Ecuador sin retroceder. No podemos tolerar la indiferencia de las autoridades que se sienten más cómodas sin luchar", escribió Noboa a las 13:11 en su cuenta de X.

En su mensaje, el primer mandatario rechazó el desalojo que, según denunció, ejecutaron la Cámara de Comercio de Quevedo y la Prefectura de Los Ríos.

Falsos uniformes de la fuerza pública: ¿es fácil adquirirlos? Leer más

No obstante, a las 17:00, Noboa indicó que dispuso el retorno de los integrantes de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de ExpoQuevedo "cumpliendo con el art. 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país".

"Esta requisición durará lo mismo que el estado de excepción, y nuestros soldados estarán allí para proteger la provincia de Los Ríos", expuso el jefe de Estado en X.

A todos los ecuatorianos:



En este momento he dispuesto el regreso de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de ExpoQuevedo, en Los Ríos, cumpliendo con el art. 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 19, 2026

Galo Lara indicó que los militares fueron desalojados de ExpoQuevedo

En declaraciones al medio digital El Informante, el gobernador de Los Ríos, Galo Lara, también señaló al prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, y a la Cámara de Comercio de Quevedo, de retirar a los militares de ExpoQuevedo. Él mostró un documento en el que se establecía el retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas.

"Hemos venido a trasladarlos, con la ayuda del Ejecutivo desconcentrado, a un colegio para que ellos no se queden en las calles", expresó el gobernador en el medio digital, mientras se observaba a vehículos retirando a los militares. El video fue publicado antes del último pronunciamiento de Noboa, en el que dispuso el regreso de los uniformados a ExpoQuevedo.

(Te puede interesar: ¿Por qué hay cortes de luz durante el toque de queda? Explicación oficial)

Johnny Terán se deslindó de responsabilidades sobre el retiro de militares de ExpoQuevedo

El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, señaló que la institución que dirige "no tiene ninguna responsabilidad con la salida de las Fuerzas Armadas de dichas instalaciones", en referencia a ExpoQuevedo, recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo.

En su cuenta de X, el funcionario le respondió al presidente Noboa de que, el 31 de octubre del 2025, la Prefectura de Los Ríos, junto a alcaldes de la provincia y presidentes de juntas parroquiales, "aprobó por unanimidad el convenio para la construcción de un Centro de Exposiciones en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Quevedo".

"La obra fue licitada y adjudicada conforme a la ley, encontrándose actualmente en proceso de suscripción del contrato. A la fecha, no se ha notificado formalmente a la Cámara de Comercio sobre dicha adjudicación; y, en consecuencia, no se ha iniciado intervención alguna", sostuvo Terán, deslindando a la Prefectura de Los Ríos de cualquier responsabilidad sobre el retiro de los militares.

Presidente @DanielNoboaOk , con respecto a la salida de los militares del recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo, me permito precisar lo siguiente: el 31 de octubre de 2025, el Consejo Provincial de Los Ríos junto a alcaldes y presidentes de juntas parroquiales,… pic.twitter.com/1ZQafAUTCw — Johnny Terán Salcedo (@jteransalcedo) March 19, 2026

La Cámara de Comercio de Quevedo alertó sobre el inicio de trabajos en ExpoQuevedo

En un documento emitido el 16 de marzo, la Cámara de Comercio de Quevedo anunció el desalojo del personal de las Fuerzas Armadas del recinto ferial, ante el inicio de los trabajos para la construcción de un centro de convenciones y eventos.

Según el documento, los trabajos han sido coordinados con la Prefectura de Los Ríos y tenía previsto comenzar el miércoles 18 de marzo.

(Lee también: Militares ecuatorianos son detenidos por presunto tráfico de combustible)

Tras la reacción del presidente Noboa, el gremio fluminense indicó que ha apoyado a las Fuerzas Armadas en todos los estados de excepción establecidos a partir del 2022.

La Cámara insistió en que era de conocimiento público, desde el año pasado, el convenio de construcción del centro de convenciones que iniciaría en marzo del 2026. El gremio reiteró su respaldo a los militares, pero señaló que "también es importante avanzar con nuestros proyectos que tienen la finalidad de mejorar los servicios a nuestra ciudad en el ámbito comercial, turístico y educativo".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!