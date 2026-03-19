Cacao ecuatoriano en EE.UU.: cómo impacta la eliminación de la sobretasa

El cacao duplicó ventas a EE. UU. el año pasado. El ART elimina la sobretasa justo cuando el precio cae 60 %, del récord

La eliminación de la sobretasa al cacao ecuatoriano en Estados Unidos llega en un momento crítico para el sector. Con el precio internacional en caída —de más de $12.000 por tonelada en 2024 a $3.234 en marzo de 2026—, dejar de pagar ese recargo implica un alivio directo de entre $300 y $450 por tonelada. En un mercado a la baja, esa diferencia puede definir la rentabilidad de las exportaciones y la capacidad de Ecuador para sostener su presencia.

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), firmado el 13 de marzo, elimina esa carga para el cacao en grano y sus derivados, dentro del 53 % de exportaciones no petroleras que acceden a este beneficio. Además de reducir costos, el acuerdo elimina la incertidumbre sobre posibles aumentos del arancel, que podía volver a subir al 15 % en los próximos meses.

¿Cómo impacta la eliminación de la sobretasa en el cacao ecuatoriano en EE.UU.?

Ese alivio cobra relevancia en un contexto más adverso. En 2026, la recuperación de las cosechas en África Occidental —especialmente en Costa de Marfil y Ghana— elevó la oferta global y presionó los precios a la baja. A esto se suma una desaceleración de la demanda y un aumento de inventarios en la bolsa ICE. Con una tonelada por debajo de los $3.500, cada punto de arancel tiene un impacto mayor en los ingresos del exportador.

¿Ropa y repuestos remanufacturados?: Lo que dice el acuerdo Ecuador-EE.UU. Leer más

Para un sector que ya enfrenta castigos internacionales de hasta $700 por tonelada por calidad, costos logísticos de entre $120 y $150 por tonelada y un precio al productor cercano a los $130 por quintal, la eliminación de la sobretasa representa un margen clave.

¿Por qué el alivio arancelario llega en medio de la caída del precio del cacao?

El contraste es marcado frente a lo ocurrido en 2025. Ese año, el cacao ecuatoriano tuvo su mejor desempeño en Estados Unidos: las exportaciones se duplicaron hasta los $1.167 millones y el producto se consolidó como el segundo más vendido a ese mercado, solo detrás del camarón. Incluso con la sobretasa vigente, las ventas crecieron impulsadas por precios internacionales que se mantuvieron entre $8.000 y $12.000 por tonelada, lo que permitió absorber el costo arancelario.

Sin embargo, ese escenario cambió rápidamente. La sobretasa no fue estable: en abril de 2025, Estados Unidos impuso un recargo del 10 % a productos ecuatorianos, que subió al 15 % en agosto. En noviembre, el cacao en grano fue excluido junto a otros 105 productos, pero la medida se revirtió en febrero de 2026, cuando la Corte Suprema declaró ilegales los aranceles recíprocos. El gobierno estadounidense reemplazó ese esquema por una nueva sobretasa del 10 %, bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con vigencia hasta julio.

¿Puede Ecuador ganar mercado frente a África tras eliminarse la sobretasa?

Progen: Delegación de Celec demostró más interés en Disney que en inspección técnica Leer más

En ese contexto, el ART elimina el riesgo de nuevas alzas y mejora la posición de Ecuador frente a sus competidores. Costa de Marfil, principal productor mundial, enfrenta una sobretasa del 21 % en Estados Unidos, lo que abre una ventana para que el cacao ecuatoriano gane participación en ese mercado.

Ecuador es el mayor productor de cacao de América, con unas 430.000 toneladas anuales, y el tercero a nivel mundial. Su cacao fino de aroma ha ganado espacio en Estados Unidos, impulsado por la demanda de chocolate premium, negro y orgánico. En 2024, este producto se convirtió en el tercer rubro de exportación del país, con $3.351 millones en ventas, según el Banco Central.

Desde el sector exportador, la eliminación de la sobretasa es vista como una señal positiva, aunque aún hay matices. La directora ejecutiva de Anecacao, Merlyn Casanova, recuerda que la exclusión previa de noviembre de 2025 aplicaba solo al cacao en grano, mientras que los productos semielaborados y terminados quedaron fuera. Su inclusión dependerá de cómo se implemente el acuerdo.

El ART aún debe pasar por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, y el gobierno prevé que entre en vigor hacia agosto de 2026. Mientras tanto, la sobretasa del 10 % sigue vigente hasta julio.

Para el cacao, el beneficio llega en un momento clave. Con precios en descenso y mayor competencia internacional, la eliminación de ese recargo no solo mejora los márgenes, sino que puede ser determinante para que Ecuador mantenga el espacio que logró en el mercado estadounidense.

¿Te gusta leer DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ