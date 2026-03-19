Adal Ramones en Quito: fecha, precios y detalles de su show Viajando sin maleta

El conductor y comediante mexicano presenta su nuevo show que lo llevará a Bolivia, Perú, El Salvador y Ecuador

Adal Ramones vuelve a los escenarios con su monólogo Viajando sin maleta, una propuesta de comedia en vivo que llegará a Quito el próximo 14 de mayo de 2026, a las 20:00, en el Teatro San Gabriel.

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El actor y conductor presenta un formato centrado en el contacto directo con el público. Sobre el escenario, el relato se construye a partir de anécdotas personales, situaciones cotidianas y experiencias que forman parte de la vida diaria.

Un monólogo que parte de lo cotidiano

Viajando sin maleta propone mirar desde el humor esas situaciones que suelen repetirse: viajes que no salen como se esperaba, recuerdos familiares o momentos que, con el tiempo, se convierten en historias.

El espectáculo también incorpora espacios de improvisación. Esto permite que cada función tenga variaciones, dependiendo de la interacción con el público.

Una gira que llega a Quito

Este monólogo forma parte de una gira que recorrerá distintas ciudades. En cada presentación, el contenido se adapta al momento, lo que convierte a cada función en una experiencia distinta.

La presentación en Quito forma parte de este recorrido y se realizará en el Teatro San Gabriel, uno de los espacios que concentra espectáculos en vivo dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Super Ticket (www.superticket.ec), con los siguientes valores:

Precios y venta de entradas

Butaca Black Box: $110

Gold Butaca Central: $98

Butacas Platinum Laterales: $88

Butaca Lateral Posterior: $78

Palco Principal: $68

Palco Posterior: $58

El evento es organizado por Genios del Humor, Vía Producciones y Raider Shows.

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Una propuesta sobre lo que se carga en el camino

Más allá del formato de comedia, Viajando sin maleta plantea una mirada sobre las experiencias que se acumulan con el tiempo y cómo estas se transforman en relatos.

Desde el escenario, Adal Ramones construye un recorrido en el que el humor se convierte en una forma de revisar lo vivido y compartirlo con el público.

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