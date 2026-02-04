Israel admite lanzar bombardeos en toda la Franja de Gaza por tiroteo a sus tropas

Ejército atacó en represalia por un soldado herido grave. Las 21 víctimas incluyen a un bebé de cinco meses y un paramédico

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí dirigido al campamento de Ghaith, que alberga a personas desplazadas, en el sur de la Franja de Gaza.

Israel reconoció este miércoles, 4 de febrero de 2026, haber emprendido una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, que se han cobrado la vida hasta ahora de 21 personas, como represalia por un ataque perpetrado por las milicias gazatíes contra las tropas en el que un soldado resultó herido grave, dijo a EFE un oficial militar.

"El Ejército de Israel lanzó una serie de ataques en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego" por parte de presuntos milicianos locales, dijo el oficial en una llamada telefónica.

A primera hora de la mañana, el Ejército emitió un comunicado asegurando que su represalia por el tiroteo consistía en una serie de ataques de "precisión" contra el barrio de Tuffah en la ciudad de Gaza (norte), si bien en el momento de su publicación ya se habían registrado varios muertos en Jan Yunis (sur) y la zona de Zeitún, también en la capital.

Las fuerzas armadas israelíes señalaron entonces que el soldado herido ya había sido evacuado a un hospital israelí y que el tiroteo contra las tropas se produjo en la zona bajo control israelí al este de la línea amarilla, la frontera imaginaria a la que se retiró el Ejército al comenzar el alto el fuego.

Todos estos ataques se han producido en el lado (oeste) de la línea amarilla fuera del control militar de Israel.

El Líbano acusa a Israel de lanzar "pesticidas tóxicos" en sus campos de cultivo.https://t.co/fOMjpWug9V — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 4, 2026

"Precisión" que mata niños

En la llamada con EFE, el oficial israelí reconoció que los ataques no solo se han producido contra una zona de la ciudad de Gaza, sino en todo el enclave palestino, en represalia por su soldado herido.

En total 21 personas han muerto en Gaza desde la madrugada, las dos últimas en la zona costera de Mawasi (suroeste), donde decenas de miles de palestinos continúan viviendo refugiados en tiendas de campaña.

Hamás, listo para transferir competencias a Comité Nacional que gestionará Gaza Leer más

"Los equipos de ambulancia recuperaron los cuerpos de dos mártires tras un ataque aéreo israelí dirigido contra una tienda de campaña que albergaba personas desplazas al oeste del Colegio Al Ribat", señaló al respecto el servicio de emergencias gazatí de la Defensa Civil.

La Media Luna Roja Palestina puntualizó que uno de los fallecidos era uno de sus paramédicos, al que identificó como Hussein Al Sumairi.

Al Sumairi murió tras sufrir el impacto de un segundo misil en la zona en la que trabajaba trasladando heridos fruto de los bombardeos previos.

Con él y la otra víctima mortal, cuya identidad aún no ha trascendido, ascienden a seis los fallecidos en Jan Yunis y sus inmediaciones (sur).

La mayoría de víctimas mortales se concentran en la ciudad de Gaza, con 11 fallecidos en Tuffah (el barrio contra el que inicialmente lanzó el Ejército los ataques "de precisión") y otros tres en la zona de Zeitún.

Entre los muertos hay cuatro menores de edad. En Jan Yunis perdió la vida el niño Farid Suleiman Abu Sitta, de 12 años; mientras que en la capital perdieron la vida el adolescente Bilal Haboush, de 16; la pequeña Rital Haboush, de 12; y el bebé Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.

Más de 530 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025. En total, la cifra desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023 supera los 71.800.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!