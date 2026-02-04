El sur de España colapsa por lluvias extremas: evacuaciones y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo descarga hasta 35 cm de agua en 24 horas y fuerza la evacuación preventiva de 3.500 personas

Una vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias.

Las lluvias "extraordinarias" de hasta 35 centímetros provocadas por la borrasca Leonardo que azotaron este miércoles, 4 de febrero de 2026, la península ibérica, principalmente el sur de España, obligaron a desalojar a más de 3.500 personas, a interrumpir el servicio de trenes y a cortar decenas de carreteras.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

La agencia estatal de meteorología Aemet mantenía la alerta roja (la más alta) este miércoles en las sierras andaluzas de Grazalema, Ronda y en la zona del estrecho de Gibraltar, ante el "peligro extraordinario" por las copiosas precipitaciones.

"La noche ha sido muy intensa (...) y está siendo un día muy, muy intenso", dijo al mediodía en rueda de prensa Antonio Sanz, el encargado de Emergencias del Gobierno andaluz.

Sanz advirtió que solo en Grazalema, la zona más afectada, podrían caer 35 centímetros de agua en 24 horas.

"La borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinarias (...) con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas, los suelos están muy saturados, los cauces [de los ríos] ya llevan mucha agua", advirtió en X Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

"Desde luego, es muy probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra", agregó.

"Máxima prudencia"

Por la grave situación que se extiende a casi toda Andalucía, salvo a la provincia de Almería, en el extremo oriental, han sido desalojadas preventivamente 3.500 personas, dijo Sanz, quien se congratuló de que hasta los momentos solo haya un herido, producto del derrumbe de una casa.

El servicio de trenes quedó prácticamente suspendido en toda Andalucía, según informó la compañía pública española Renfe, mientras los puertos marítimos de la zona también fueron cerrados.

El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, había solicitado el martes "máxima prudencia" y "sentido común", sobre todo cerca de "los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables".

"Máxima precaución (...) Evita desplazamientos innecesarios", señaló de su lado en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en momentos en que casi medio centenar de carreteras estaban cortadas por inundaciones o árboles caídos por los fuertes vientos.

Las escuelas permanecieron cerradas el miércoles en toda Andalucía, salvo en Almería.

Las medidas preventivas parecían estar dando resultados, ya que los servicios de emergencia andaluces informaron que atendieron más de 650 incidencias durante la jornada, pero ninguna de mayor gravedad, dijo Sanz.

Incidencias en Portugal

Este miércoles se encontraban desplegados en Andalucía 300 soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los servicios de socorro, y otros militares del Ejército de Tierra estaban "preparados" para acudir de ser necesario, indicó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En España, país muy descentralizado, las regiones son las encargadas de gestionar las situaciones de emergencia.

En octubre de 2024, unas enormes inundaciones causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia. Una persona también falleció en Andalucía.

En Portugal, 200 personas fueron evacuadas el miércoles en las regiones del centro del país, según protección civil, que indicó que desde el domingo los servicios de emergencia habían respondido a más de 3.300 incidentes, principalmente por inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra.

En Alcácer do Sal, a un centenar de kilómetros al sur de Lisboa, el río Sado se desbordó y la principal avenida del centro de la ciudad estaba inundada y el nivel del agua seguía subiendo la tarde del miércoles, constataron periodistas de AFP.

Portugal ha sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas, la más devastadora de ellas Kristin, con cinco muertos y numerosos daños materiales.

