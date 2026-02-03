Machado dispuesta a reunirse con presidenta interina sobre "transición" en Venezuela

En una reunión virtual con medios colombianos, Machado abrió la puerta a conversar con la líder chavista

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, camina junto al ministro de Educación, Hector Rodríguez, y al ministro del Despacho de Presidencia, Juan Escalona, durante un acto de gobierno en Caracas.

La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, está dispuesta a reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "si es necesario" para establecer un "cronograma de transición", informó el lunes 2 de febrero de 2026 el equipo de prensa de la Nobel de la Paz.

En una reunión virtual con medios colombianos, Machado abrió la puerta a conversar con la líder chavista tras la captura del derrocado Nicolás Maduro el 3 de enero por medio de una operación militar de Estados Unidos.

"Si es necesario intercambiar en algún encuentro para definir el cronograma de una transición, se hará", dijo la dirigente opositora durante la videoconferencia según la transcripción de la conversación compartida por su equipo de prensa.

Pero el gobierno interino de Rodríguez "sigue siendo la mafia. Pueden tener otro nombre, pero son la mafia", agregó.

Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, normaliza relaciones con el Ejecutivo chavista, el rol de Machado en la Venezuela pos-Maduro es una incógnita.

#ÚLTIMAHORA | Gustavo Petro propone a Donald Trump que Colombia y Venezuela trabajen juntos para derrotar a los narcos. pic.twitter.com/XbdIBvigyQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 3, 2026

Sin una reunión próxima con Petro

Trump cuestionó la capacidad de la opositora para asumir como presidenta tras la detención de Maduro, pero bajó el tono cuando Machado le entregó simbólicamente su medalla del Nobel de Paz a mediados de enero.

"Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría", había dicho Trump tras su encuentro.

Machado descartó reunirse próximamente con el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, y le pidió que se posicione abiertamente contra el chavismo el martes durante su reunión con Trump en Washington.

"No puede haber punto medio. No se puede estar bien con Dios y con el diablo", dijo.

La oposición denuncia fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido.

Machado está fuera de Venezuela desde diciembre, cuando salió de la clandestinidad para viajar a Oslo, la capital de Noruega, donde recibió el Nobel.

Sin fecha prevista para volver a su país, la líder política no descarta pasar antes por Bogotá.

"Me muero por ir a Colombia", "no sé si iré antes de ir a Venezuela, pero sé que tan pronto como sea posible iremos para allá", aseguró.

