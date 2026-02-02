Expreso
  Mundo

Mundo, Estados Unidos, Israel, Grupo islamista Hamas, Franja de Gaza
Palestinos se reúnen en el Hospital de la Media Luna Roja Palestina en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 2 de febrero de 2026.EFE

Hamás, listo para transferir competencias a Comité Nacional que gestionará Gaza

El Comité Nacional para la Administración de Gaza, formado por palestinos tecnócratas gestionará el día a día de la Franja

El grupo islamista Hamás anunció este lunes 2 de febrero de 2026 que ha completado "todos los trámites y gestiones necesarios" para transferir sus "competencias y facultades" al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el órgano formado por palestinos tecnócratas que deberá gestionar el día a día de la Franja de acuerdo al alto el fuego.

"En cuanto el comité entre en el territorio de Gaza, se iniciará el proceso de transferencia de forma transparente y exhaustiva en todos los ámbitos", detalló el portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassam, en un comunicado.

Por el momento, sus miembros permanecen en Egipto en espera de poder ir a la Franja a hacerse cargo del gobierno gazatí, mientras se negocia paralelamente el desarme de Hamás.

Qassam expresó que será de un proceso de traspaso de competencias "transparente, completo y digno", mediante una comisión que supervisará el procedimiento.

"Hacemos un llamamiento a todas las partes para que faciliten la labor del Comité aquí, en la Franja de Gaza, hasta que podamos asistir al inicio de la recuperación de la Franja de la catástrofe que la ha azotado durante dos años de guerra de exterminio", afirmó el portavoz del brazo político de Hamás en Gaza.

Un llamado a cooperar

El pasado 26 de enero el Gobierno de Hamás en Gaza ya llamó a todos sus trabajadores, tanto civiles como militares, a cooperar plenamente y facilitar las tareas del recién constituido NCAG, un órgano constituido por 15 palestinos de acuerdo al plan de tregua para Gaza, ideado por Estados Unidos.

En una circular dirigida a todos los empleados de ministerios e instituciones gubernamentales se les pedía "demostrar plena cooperación, facilitar las tareas del Comité Nacional y continuar brindando servicios en todos los sectores civiles y de seguridad".

En dicho documento, se exponía que el pueblo gazatí está viviendo una "nueva fase" y que la reconstrucción de sus hogares, la gestión de sus asuntos internos y la administración del territorio son "derechos fundamentales garantizados por la ley divina y el derecho internacional".

Supervisado por otros órganos como la Junta de Paz y el Comité Ejecutivo, el NCAG tiene el mandato de "asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas", según se anunció en su presentación en El Cairo.

