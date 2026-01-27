Israel recuperó los restos del último rehén en Gaza: ¿Quién era?

Israel recuperó los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza, cerrando el ciclo de repatriación de los cautivos

Israel recuperó los restos del último rehén en Gaza, cerrando el ciclo de repatriación de los cautivos y cumpliendo una condición del plan de paz internacional.

El Ejército israelí anunció el lunes 26 de enero la recuperación e identificación de los restos de Ran Gvili, considerado el último rehén retenido en la Franja de Gaza. La operación se llevó a cabo en un cementerio del norte del enclave palestino, donde un equipo especializado, integrado por rabinos, dentistas y forenses, trabajó en la localización del cuerpo.

Con este hallazgo, Israel da por concluido el proceso de repatriación de los rehenes secuestrados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza. En total, fueron 251 las personas tomadas como cautivas en esa jornada, y la recuperación de Gvili representa el cierre de una herida nacional.

¿Quién era Ran Gvili?

Ran Gvili tenía 24 años y era oficial de la unidad de élite de la policía israelí, conocida como Yasam. El día del ataque de Hamás se encontraba de baja médica, pero decidió salir de su casa armado para apoyar la defensa de su comunidad. Fue herido y murió en combates con milicianos islamistas en el kibutz de Alumim. Su cuerpo fue trasladado a Gaza, donde permaneció hasta ahora.

RELACIONADAS Gaza busca normalidad entre las ruinas bajo la segunda fase de la tregua

La familia de Gvili se convirtió en un símbolo de la resistencia y del dolor de los familiares de los rehenes. Durante meses exigieron al gobierno israelí que no avanzara en negociaciones sin antes garantizar la recuperación de los cuerpos de los cautivos. Su repatriación fue recibida con honores en Tel Aviv, donde policías y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje.

Plan de Paz de Estados Unidos

La recuperación de los restos de Gvili cumple una condición clave de la primera fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump. Este plan busca poner fin a la guerra en Gaza y abrir la puerta a negociaciones más amplias entre Israel y Palestina.

Hamás, por su parte, declaró que la entrega del cuerpo es una muestra de su compromiso con el cese al fuego, aunque al mismo tiempo exigió la apertura total del paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Netanyahu celebró el regreso del cuerpo de Gvili diciendo: "Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los trajimos a todos, hasta el último cautivo".

El temor arropa a los pacientes de Médicos Sin Fronteras Leer más

La segunda fase

El ejército israelí informó que, tras verificar nueva información de inteligencia durante el fin de semana, se logró localizar los restos de Ran Gvili en un cementerio cercano a la Ciudad de Gaza. Desde Hamás, su portavoz Hazem Qassem aseguró que el hallazgo “confirma el compromiso de la organización con los requisitos del acuerdo de alto el fuego”.

La segunda fase del plan contempla la reconstrucción y la desmilitarización total de la Franja de Gaza, incluyendo el desarme de Hamás y otros grupos palestinos. También prevé el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), aún en proceso de conformación, y la retirada progresiva de las tropas israelíes del enclave. Para los mediadores internacionales, este paso es clave para abrir un escenario de negociación más amplio entre Israel y Palestina.

En un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que “según la información y los datos de inteligencia disponibles, el sargento mayor de reserva Ran Gvili, miembro del comando Yamam, de 24 años al momento de su muerte, cayó en combate el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza”.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ