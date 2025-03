Ovnis en Ecuador: registros oficiales y testigos militares revelan sus encuentros

A lo largo de las décadas, Ecuador ha sido testigo de numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados (ovni), muchos de los cuales han sido oficialmente documentados por el Ministerio de Defensa del país. De las 412 evidencias fotográficas y de video que registran estos fenómenos, solo 44 fueron analizadas por la Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno Ovni (CEIFO).

Esta comisión, activa entre 2005 y 2007, fue creada con el objetivo de desclasificar información sobre supuestas naves extraterrestres que se encontraban almacenadas en los archivos de la Secretaría de Defensa de Ecuador. Su trabajo recibió el respaldo de los expresidentes Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Rafael Correa (2007-2017), quienes autorizaron el acceso a este material confidencial.

Bajo la dirección del ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez, CEIFO recopiló testimonios de ciudadanos y militares que afirmaban haber tenido encuentros con objetos voladores no identificados. Estos archivos fueron entregados al Diario EXPRESO por el propio Rodríguez.

Esta es la carta de autorización para que CEIFO investigue los registros de avistamientos de un ovni en Ecuador. Archivo

Testimonios clave: militares y ciudadanos que han presenciado encuentros con un ovni



Entre los testimonios más destacados se encuentran los del coronel Eustorgio Pacheco y el mayor Leonidas Enríquez, piloto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Pacheco relató un encuentro cercano con una luz inexplicable en 1995, cuando realizaba guardia en el destacamento Tigre, en la provincia de Loja.

“Eran alrededor de las tres de la mañana. Vi una luz redonda que empezó a descender hacia donde yo estaba. Llamé a mis compañeros, pero no salieron de sus tiendas por miedo. Yo también sentía temor, pero la luz se acercaba cada vez más. Por eso, disparé hacia ella, pero la luz subió rápidamente y se ocultó entre las nubes”, recordó el coronel.

Por su parte, Enríquez vivió una experiencia similar en 1998, mientras realizaba misiones de vuelo sobre la playa de Crucita, en Manabí. A unos 5.000 pies de altura (1.524 metros), observó dos objetos brillantes con forma romboide que se acercaron a su avión, manteniéndose cerca de él.

“Pregunté a la torre de control si había tráfico aéreo, pero me respondieron que no. Cuando me acerqué, los objetos se movieron de forma extraña y se ocultaron detrás de las montañas de Crucita”, relató Enríquez.

Una de las contribuciones más importantes a la investigación vino del exvicepresidente Luis Parodi (fallecido en 2020), quien en 1992 grabó un objeto extraño moviéndose erráticamente por el cielo durante una reunión en su casa en Guayaquil.

En 2005, el odontólogo Antonio Osorio también captó con su cámara un fenómeno similar en Quito. Observó cerca de 50 círculos brillantes en el cielo, que al principio pensó que eran globos aerostáticos, pero que se movían rápidamente y desaparecían uno por uno.

La interferencia de la CIA en la investigación

Según Jaime Rodríguez, el cierre de la CEIFO en 2007 estuvo relacionado con la interferencia de miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes formaban parte del grupo de investigación. Rodríguez sostiene que estos miembros dificultaron el trabajo de la comisión.

“Cuando CEIFO funcionó, había dos miembros de la CIA que siempre ponían obstáculos. El Gobierno me permitió revisar algunos archivos, pero solo pude acceder a una pequeña parte. La CEIFO se cerró debido a la interferencia de la CIA”, afirmó el ufólogo.

Para Rodríguez, el Ministerio de Defensa posee evidencia que respalda la existencia de ovni en Ecuador, incluyendo videos y fotos de avistamientos. Sin embargo, destaca que no se han encontrado pruebas físicas. “Hoy en día, ya no deberíamos debatir sobre la existencia de extraterrestres, sino investigar su origen”, concluyó Rodríguez.

